27 января в Инстаграме Натальи Андрейченко появилось сообщение от ее PR-директора Яна Трунцева. Он сообщил, что актриса, которая в настоящее время отдыхает в Мексике, пропала с радаров.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь...» — сообщил PR-директор актрисы.

Трунцев добавил, что находится на связи с подругой Натальи, у которой та гостила перед исчезновением. Он постоянно звонит и пишет Андрейченко на оба номера, но звонки, по его словам, не проходят. PR-директор звезды также пытается узнать у сына актрисы Дмитрия Шелла хоть что-то о матери. Ян Трунцев обещал, что будет держать поклонников знаменитости в курсе событий.