«Не выходит на связь более суток»: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

В Сети появились тревожные новости о Наталье Андрейченко. Актрису, которая сейчас находится в Мексике, не могут отыскать ее близкие — вот уже более суток она не отвечает на звонки.

27 января 2020 · Текст: · Фото:

Наталья Андрейченко

27 января в Инстаграме Натальи Андрейченко появилось сообщение от ее PR-директора Яна Трунцева. Он сообщил, что актриса, которая в настоящее время отдыхает в Мексике, пропала с радаров.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь...» — сообщил PR-директор актрисы.

Трунцев добавил, что находится на связи с подругой Натальи, у которой та гостила перед исчезновением. Он постоянно звонит и пишет Андрейченко на оба номера, но звонки, по его словам, не проходят. PR-директор звезды также пытается узнать у сына актрисы Дмитрия Шелла хоть что-то о матери. Ян Трунцев обещал, что будет держать поклонников знаменитости в курсе событий.

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Напомним, Наталья Андрейченко дважды была замужем. Ее первым супругом стал композитор Максим Дунаевский, который не так давно объявил о намерении жениться в восьмой раз. Во второй раз актриса отправилась под венец с обладателем «Оскара» Максимилианом Шеллом.

У Андрейченко есть двое взрослых детей: сын Дмитрий, взявший фамилию отчима, и дочь Настасья.

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