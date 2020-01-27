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«Люто ненавидит»: Алана Мамаева сообщила, что свекор пытается разлучить ее с Павлом

Алана Мамаева рассказала о непростой ситуации, которая сложилась в ее семье. Отец футболиста терпеть не может свою невестку и прилагает все усилия, чтобы брак Мамаевых дал трещину.
Алана Мамаева

Алана Мамаева принадлежит к тем селебрити, которые часто делятся с подписчиками и горестями, и радостями. Она готова обсудить с фолловерами даже личные вопросы. Так, 27 января жгучая брюнетка предложила поклонникам поразмыслить над непростой ситуацией в семье:

«Что делать, если отец мужа тебя люто ненавидит и делает все, чтобы вы развелись? А у вас, как назло, все хорошо», — сообщила Алана в Инстаграме.

Девушка явно намекала на то, что у нее не складываются отношения со свекром. Константин Мамаев, который также является и агентом своего сына Павла, известен как довольно эмоциональный человек. Так, увидев сюжет об аресте отпрыска, он нецензурно высказался об этом инциденте, за что, правда, впоследствии извинился. Кроме того, они уже ссорились ранее на финансовой почве.

Алана Мамаева, Павел Мамаев

В комментариях пользователи поинтересовались, чем же Алана вызвала лютую ненависть со стороны отца своего мужа. «Ой, мотив один: я — зло которое пришло забрать все деньги», — лаконично ответила супруга футболиста. 

Ей предложили несколько вариантов борьбы с негативным отношением свекра, но лидировал среди них один — Алане предлагали не обращать внимания на слова и действия мужчины.

В конце концов, самое главное заключается в том, что они с Павлом счастливы. Поклонники пожелали Мамаевым счастья и терпения. Они надеются, что конфликт между Аланой и ее свекром рано или поздно разрешится.

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27 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @alana_mamaeva/Instagram, НТВ
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Алана Мамаева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Лидирующая позиция для Аланы это действительно "помалкивать". Она сама из себя ничего не представляет, кроме как "жена футболиста". Думаю, была бы у нее постоянная работа и самостоятельная возможность заробатка, молчать бы она не стала и быстро поставила свекра на место

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