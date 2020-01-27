Полной грудью: Наталья Бочкарева выложила откровенное фото в пиджаке на голое тело

Наталья Бочкарева сейчас находится на гастролях со спектаклем «Ханума». Чтобы подписчики не заскучали от однообразных фото и видео с поездки, актриса сделала ход конем и поделилась крайне соблазнительным снимком.

После закрытия уголовного дела 39-летняя Наталья Бочкарева отправилась на гастроли. Знаменитость не забывает о своих поклонниках, даже находясь в разъездах. Недавно актриса сменила имидж и решила продемонстрировать новый цвет волос на кадрах профессиональной фотосессии. Результатами она поделилась в Инстаграме.

На фото Наталья позирует в сером брючном костюме в тонкую полоску. Актриса примерила жакет на голое тело, показав аппетитные формы. Нюдовая помада и объемная укладка завершили роковой образ.



Актриса призналась, что сменила образ жгучей брюнетки и перекрасила волосы ради съемок в сериале, но фанаты уже умоляют знаменитость и дальше оставаться шатенкой.

«Вау! Вам очень идет этот деловой стиль», «Какая сексуальная леди!», «Шикарный образ, смелый и загадочный», «Вы очень красивая и сексуальная! Я уже и забыл, что хотел написать», — прокомментировали кадр фолловеры.