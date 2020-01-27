В Сети обнаружили пророческую запись о смерти Коби Брайанта семилетней давности

Иногда случайности не случайны. Спустя несколько часов после смерти Коби Брайанта в Сети нашли старый пост о том, что он погибнет в авиакатастрофе.

13 ноября 2012 года пользователь Твиттера под ником @dotNoso написал, что Коби Брайант умрет, разбившись на вертолете.

Так и произошло рано утром 26 января. Коби и 9 других пассажиров, включая его 13-летнюю дочь Джианну, разбились в Калабасасе — вертолет баскетболиста Sikorsky S-76 потерпел крушение.

В Сети тут же разгорелась дискуссия, насколько правдиво это сообщение. Опытные пользователи интернета отметили, что пост был сделан при помощи приложения Carbon 2.5, которое позволяет оставлять сообщения в соцсетях, меняя их дату.

«Carbon v2.5 дает возможность изменить дату и время на вашем устройстве. Когда вы отправляете сообщение, устройство покажет именно ту дату, которую вы задали. Задумайтесь: почему никто не прокомментировал этот твит еще в 2012 году?» — вполне логично написал некто под ником @ba3danya_queen.

Коби Брайан с дочкой Джианной

Впрочем, многие юзеры предпочли верить в то, что все это — настоящее пророчество. И даже то, что автор скандального поста пока никак не прокомментировал разоблачение, их не остановило.

Напомним, Коби Брайант — его называли «Черной Мамбой» — всю жизнь играл за клуб «Лейкерс». Баскетболист объявил о завершении карьеры четыре года назад.