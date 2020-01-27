На днях поклонники передали Игорю Сивову слова Нюши о том, что она тайком читала переписки в его телефоне — об этом певица честно рассказала в одном интервью. Отвечая фолловеру в сторис, Игорь сначала отшутился, а затем вернулся с развернутым постом о доверии в семье. «Конечно, для любимой мой телефон не ''запретный плод'', и уж если говорила о таком, значит читала», — начал свой пост супруг певицы.

И мужчину, кажется, совсем не волнует то, что Нюша в любую секунду может проверить его мобильный.

«Когда ты истинно любишь, как мы с Нюшей, то вера друг в друга, понимание без слов и доверие стали естественными спутниками нашей семьи», — написал Игорь.