«Не запретный плод»: Игорь Сивов честно поведал, как относится к тому, что супруга Нюша читает переписки в его телефоне

Доверяй, но проверяй. Видимо, этим принципом пользуется Нюша, которая проверяет телефон своего мужа Игоря Сивова. Он, впрочем, совсем не против.

27 января 2020 · Текст: · Фото:

На днях поклонники передали Игорю Сивову слова Нюши о том, что она тайком читала переписки в его телефоне — об этом певица честно рассказала в одном интервью. Отвечая фолловеру в сторис, Игорь сначала отшутился, а затем вернулся с развернутым постом о доверии в семье. «Конечно, для любимой мой телефон не ''запретный плод'', и уж если говорила о таком, значит читала», — начал свой пост супруг певицы.

И мужчину, кажется, совсем не волнует то, что Нюша в любую секунду может проверить его мобильный. 

«Когда ты истинно любишь, как мы с Нюшей, то вера друг в друга, понимание без слов и доверие стали естественными спутниками нашей семьи», — написал Игорь.

«Уверенность в своем партнере, союзнике, любимом не возникает из ниоткуда, она приходит с пониманием, что он ''твой человек'', безусловно после некоего опыта общения, работы в коллективе, в сотрудничестве, в совместном проживании под одной крышей, работе над самим собой», — отметил мужчина, добавив, что человек может быть уверен в партнере тогда, когда его поступки созвучны поступками возлюбленного.  

«Мы с Нюшей едины, мы семья, где слова не расходятся с делами, а в чувствах нет фальши. Наши переписки открыты друг для друга, потому что мы делаем одно дело — строим нашу семью, наш бизнес, наше будущее и будущее наших детей», — подытожил мужчина.

...

Нюша и Игорь Сивов ничего не скрывают друг от друга

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Комментаторы разделились на два лагеря: одни считают, что такое доверие достойно восхищения, другие же отметили, что, возможно, люди на другом конце «провода» не хотят, чтобы их переписка была прочитана третьими лицами. 

А как считаете вы?

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Комментарии

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  • Мы с НЮШЕЙ едины... Господи, людям столько лет, а они всё Нюши и Симбы🤦🏻‍♀️ А он сам интересно кто?

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