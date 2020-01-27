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«Жизнь без ''Б''»: Ирина Шейк прокомментировала расставание с Брэдли Купером

Ирина Шейк спустя полтора года после расставания с Брэдли Купером дала редкий комментарий по поводу того, что же произошло. Информация из первых уст.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались летом прошлого года и с тех пор старались не касаться этой темы в интервью. Однако недавно модель все же решилась хоть немного рассказать о разрыве и жизни после.

В беседе с главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом Шейк сказала следующее: «Я думаю, что во все отношения, даже самые крепкие, мы привносим хорошее и плохое — это просто человеческая природа. Два отличных человека не обязательно будут прекрасной парой. Думаю, нам очень повезло испытать то, что было между нами. Жизнь без ''Б'' — это новая почва».

Сейчас Ирина и Брэдли вместе воспитывают 2-летнюю дочку Леа. «Трудно найти оптимальный баланс, когда ты одинокая мама и работающая женщина. Бывают дни, когда я просыпаюсь и думаю: ''Боже, я разрываюсь на части''», — отметила Шейк.

«У меня сильная личность, я определенно знаю, чего хочу, а некоторые мужчины боятся этого. Если кто-то уходит из моей жизни, то уходит окончательно, я правда рву все связи. Некоторые действительно боятся этого холода», — добавила модель.

Также Ирина вспомнила об очень тяжелом времени, когда ее семья потеряла отца — модели тогда было всего 14 лет, а ее сестре — 16. 

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27 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер, Брэдли Купер

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