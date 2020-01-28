В 2013-м в Брюссельский суд обратилась местная художница, наследница известной семьи Дельфина Боэль. Женщина пыталась доказать, что на самом деле ее отец — вовсе не влиятельный бизнесмен Жак Боэль, а король Бельгии Альберт II.

К таким выводам художница пришла, прочитав биографию монарха, в котором упоминается его связь с ее матерью, баронессой Сибиллой де Селис Лонгшам.

Долгие годы баронесса молчала о связи с Альбертом II и упоминании своего имени в книге о нем. Но после того, как Дельфине исполнилось 18 лет, мать раскрыла ей личность настоящего отца.