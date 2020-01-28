В 2013-м в Брюссельский суд обратилась местная художница, наследница известной семьи Дельфина Боэль. Женщина пыталась доказать, что на самом деле ее отец — вовсе не влиятельный бизнесмен Жак Боэль, а король Бельгии Альберт II.
К таким выводам художница пришла, прочитав биографию монарха, в котором упоминается его связь с ее матерью, баронессой Сибиллой де Селис Лонгшам.
Долгие годы баронесса молчала о связи с Альбертом II и упоминании своего имени в книге о нем. Но после того, как Дельфине исполнилось 18 лет, мать раскрыла ей личность настоящего отца.
По законам на монархов нельзя подавать в суд. Именно поэтому Боэль подала в суд на короля, когда он передал свои полномочия в пользу старшего сына Филиппа.
Длительное время Альберт II отказывался проходить генетический тест и искал самые разные способы затянуть дело.
Наконец, недавно было установлено истинное положение дел. «Его Величество король Альберт II принял к сведению результаты анализа ДНК, в котором он участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя. Научные выводы свидетельствуют, что он — биологический отец мадам Дельфины Боэль», — процитировала слова адвокатов мужчины местная телекомпания RTBF.
Подробности дела пока не разглашаются. Однако и так понятно, что теперь Дельфина Боэль может стать претенденткой на наследство 84-летнего Альберта II. Кстати, известно, что Жак Боэль давно исключил женщину из своего списка наследников, так и не смирившись с предательством жены.
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