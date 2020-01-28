Спустя 7 лет судебных разбирательств король Бельгии признал свою внебрачную дочь

Долгие годы Дельфина Боэль пыталась доказать, что является дочерью бельгийского монарха Альберта II и имеет право на все королевские привилегии. Кажется, у женщины наконец это получилось!

28 января 2020 · Текст: · Фото:

Дельфина Боэль

В 2013-м в Брюссельский суд обратилась местная художница, наследница известной семьи Дельфина Боэль. Женщина пыталась доказать, что на самом деле ее отец — вовсе не влиятельный бизнесмен Жак Боэль, а король Бельгии Альберт II. 

К таким выводам художница пришла, прочитав  биографию монарха, в котором упоминается его связь с ее матерью, баронессой Сибиллой де Селис Лонгшам. 

Долгие годы баронесса молчала о связи с Альбертом II и упоминании своего имени в книге о нем. Но после того, как Дельфине исполнилось 18 лет, мать раскрыла ей личность настоящего отца.

Альберт II

По законам на монархов нельзя подавать в суд. Именно поэтому Боэль подала в суд на короля, когда он передал свои полномочия в пользу старшего сына Филиппа. 

Длительное время Альберт II отказывался проходить генетический тест и искал самые разные способы затянуть дело. 

Наконец, недавно было установлено истинное положение дел. «Его Величество король Альберт II принял к сведению результаты анализа ДНК, в котором он участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя. Научные выводы свидетельствуют, что он — биологический отец мадам Дельфины Боэль», — процитировала слова адвокатов мужчины местная телекомпания RTBF. 

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Король Бельгии Альберт II признал свою внебрачную дочь

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Подробности дела пока не разглашаются. Однако и так понятно, что теперь Дельфина Боэль может стать претенденткой на наследство 84-летнего Альберта II. Кстати, известно, что Жак Боэль давно исключил женщину из своего списка наследников, так и не смирившись с предательством жены. 

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