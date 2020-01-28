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Вот так дива! Блейк Лайвли в бархатном платье-бюстье впервые вышла в свет через пять месяцев после третьих родов

32-летняя актриса продемонстрировала, как эффектно выйти из декретного отпуска. После рождения ее третьего ребенка прошло всего 5 месяцев, а Лайвли уже блистает на ковровой дорожке премьеры.

Блейк Лайвли впервые появилась на светском мероприятии после третьих родов. Звезда и ее супруг, Райан Рейнольдс, до сих пор держат имя малышки в тайне — известно только, что на свет она появилась в августе.

27 августа 32-летняя Лайвли посетила премьеру фильма «Ритм-секция», в котором сыграла главную роль вместе с Джудом Лоу. 

По сюжету жизнь главной героини пошла под откос после того, как вся ее семья погибает в авиакатастрофе. В картине Лайвли предстает с темными, коротко стриженными волосами.

Первый светский выход многодетной мамы получился действительно запоминающимся. Блондинка выбрала бархатное платье Dolce&Gabbana, массивные украшения с цепями и жемчугом Lorraine Schwartz и высокие сапоги на шпильке от Christian Louboutin.

Кстати, Лайвли неоднократно отмечала, что не пользуется услугами звездных стилистов и, в отличие от коллег по цеху, всегда выбирает одежду сама. «Вероятно, у меня проблемы — я жуткий контрол-фрик. И у меня слишком большое эго. Зато это честный ответ на вопрос, почему я никак не могу нанять стилиста. А еще мне просто нравится наряжаться самой. Я люблю дизайн, люблю моду, это способ выражать себя творчески», — призналась актриса в 2018 году изданию WWD.

Компанию Блейк составили ее мама Элейн и старшая сестра Робин. Супруг, по всей видимости, остался дома, чтобы присмотреть за детьми.

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28 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @blakelively/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Блейк Лайвли

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Не стоило бархат выбирать...прибавил вес визуально. А в целом молодец после 3 родов

  • Очень люблю её, но худая она мне нравилась больше. Хотя вид цветущий и сейчас, думаю скинет лишнее.

  • Донельзя самоуверенная.. А зря. Стилист бы на этот раз не помешал.. Драпировка на бедрах и бархат превратили ее в кубышку. Три девочки у нее.. Круто.

  • Перчатки и сапоги явно лишние, получился образ садомазо.

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