Вот так дива! Блейк Лайвли в бархатном платье-бюстье впервые вышла в свет через пять месяцев после третьих родов

32-летняя актриса продемонстрировала, как эффектно выйти из декретного отпуска. После рождения ее третьего ребенка прошло всего 5 месяцев, а Лайвли уже блистает на ковровой дорожке премьеры.

Блейк Лайвли впервые появилась на светском мероприятии после третьих родов. Звезда и ее супруг, Райан Рейнольдс, до сих пор держат имя малышки в тайне — известно только, что на свет она появилась в августе.



27 августа 32-летняя Лайвли посетила премьеру фильма «Ритм-секция», в котором сыграла главную роль вместе с Джудом Лоу.

По сюжету жизнь главной героини пошла под откос после того, как вся ее семья погибает в авиакатастрофе. В картине Лайвли предстает с темными, коротко стриженными волосами.

Первый светский выход многодетной мамы получился действительно запоминающимся. Блондинка выбрала бархатное платье Dolce&Gabbana, массивные украшения с цепями и жемчугом Lorraine Schwartz и высокие сапоги на шпильке от Christian Louboutin.

Кстати, Лайвли неоднократно отмечала, что не пользуется услугами звездных стилистов и, в отличие от коллег по цеху, всегда выбирает одежду сама. «Вероятно, у меня проблемы — я жуткий контрол-фрик. И у меня слишком большое эго. Зато это честный ответ на вопрос, почему я никак не могу нанять стилиста. А еще мне просто нравится наряжаться самой. Я люблю дизайн, люблю моду, это способ выражать себя творчески», — призналась актриса в 2018 году изданию WWD.

1 2 3 ... 10 Блейк Лайвли и Джуд Лоу вместе сыграли в драме об авиакатастрофе

Компанию Блейк составили ее мама Элейн и старшая сестра Робин. Супруг, по всей видимости, остался дома, чтобы присмотреть за детьми.