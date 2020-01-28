Эксперт: «запертая во дворце» Кейт Миддлтон будет завидовать вырвавшейся на свободу Меган Маркл

Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал, что теперь Кейт Миддлтон придется особенно несладко. Ведь Меган Маркл будет радоваться свободной жизни, а герцогиня Кембриджская сможет лишь наблюдать за этим.

Прохладные отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл ни для кого не были секретом. Герцогини виделись на официальных мероприятиях, улыбались друг другу и, возможно, обменивались парой ничего не значащих фраз.

На днях Пол Баррел, бывший дворецкий принцессы Дианы, которому она доверяла многие семейные тайны и с которым делилась своими переживаниями, поведал, что мира между Кейт и Меган поклонникам в ближайшее время ждать не стоит. И дело вовсе не в расстоянии, которое их теперь разделяет.

Пол Баррел рассказал британской версии журнала OK!, что Кэтрин сейчас будет особенно нелегко. Ведь она так или иначе узнает о том, как спокойно и свободно живет «освободившаяся» Меган.

«Уверен, она будет завидовать. Кейт знает, что это такое — быть запертой во дворце. В ее жизни, в отличие от Меган, есть множество ограничений.

Эксперт также заметил, что принцесса Диана бы гордилась поступком своего сына, который решился отказаться от королевских обязанностей ради своей семьи.



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По мнению Пола Баррела, Меган, в отличие от Кейт, понятия не имела о том, на что она подписывалась, когда выходила замуж за принца Гарри. «Она хотела любви и не ожидала, что ее будут затыкать и запирать в тюрьме», — сообщил бывший дворецкий леди Ди.