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Эксперт: «запертая во дворце» Кейт Миддлтон будет завидовать вырвавшейся на свободу Меган Маркл

Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал, что теперь Кейт Миддлтон придется особенно несладко. Ведь Меган Маркл будет радоваться свободной жизни, а герцогиня Кембриджская сможет лишь наблюдать за этим.
Кейт Миддлтон, Меган Маркл

Прохладные отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл ни для кого не были секретом. Герцогини виделись на официальных мероприятиях, улыбались друг другу и, возможно, обменивались парой ничего не значащих фраз.

На днях Пол Баррел, бывший дворецкий принцессы Дианы, которому она доверяла многие семейные тайны и с которым делилась своими переживаниями, поведал, что мира между Кейт и Меган поклонникам в ближайшее время ждать не стоит. И дело вовсе не в расстоянии, которое их теперь разделяет. 

Кейт Миддлтон, Меган Маркл

Пол Баррел рассказал британской версии журнала OK!, что Кэтрин сейчас будет особенно нелегко. Ведь она так или иначе узнает о том, как спокойно и свободно живет «освободившаяся» Меган.

«Уверен, она будет завидовать. Кейт знает, что это такое — быть запертой во дворце. В ее жизни, в отличие от Меган, есть множество ограничений.

Эксперт также заметил, что принцесса Диана бы гордилась поступком своего сына, который решился отказаться от королевских обязанностей ради своей семьи.

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По мнению Пола Баррела, Меган, в отличие от Кейт, понятия не имела о том, на что она подписывалась, когда выходила замуж за принца Гарри. «Она хотела любви и не ожидала, что ее будут затыкать и запирать в тюрьме», — сообщил бывший дворецкий леди Ди.

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28 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Кейт Миддлтон, Меган Маркл

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Да вряд ли. Это гордой и свободолюбивой Меган было тяжко быть «запертой во дворце», а для Кэтрин, которая брачного предложения Уильяма униженно ждала столько лет да и сейчас все покорно терпит и выполняет, такое положение вполне себе приемлемо и даже, может, нравится. У каждого свои ценности и интересы.

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