СМИ: новой избранницей Виталия Гогунского стала экс-стриптизерша

Летом Виталий Гогунский расстался со своей супругой Ириной Маирко. Теперь же, кажется, сердце актера занято вновь. Журналисты узнали больше о его новой возлюбленной.

В СМИ появилась информация о том, что актер Виталий Гогунский, который не так давно стал холостяком, вновь обрел свое счастье. Возлюбленной звезды «Универа» стала некая Анастасия Разова. Правда, в Сети она предпочитает использовать фамилию Либерман.

Как удалось узнать журналистам, девушка родилась в селе Топчиха Алтайского края и, закончив школу, поступила в Алтайский государственный аграрный университет. В студенческие времена Анастасия подрабатывала в местном стриптиз-клубе и крутила романы с мужчинами. Около трех лет назад она перебралась в столицу в поисках красивой жизни.

«С Виталием она, вероятно, познакомилась после Нового года, так как праздники отмечала без него», — рассказала знакомая Анастасии изданию «СтарХит»

Примечательно, что новую пару заметили на днях в одном из московских ресторанов, где актер и его возлюбленная приятно проводили время.

Ранее в Инстаграме Анастасии было указано, что она занимается наращиванием волос по демократичным ценам, но из-за пристального внимания к своей персоне девушка поспешила закрыть соцсети.

Весной стало известно о разводе Виталия Гогунского и модели Ирины Маирко. Вместе они воспитывали дочь Милану, которой 17 февраля исполнится 9 лет.



В отличие от родителей, девочка не стремится ни на съемки, ни на подиум. Милана стала успешной юной певицей и недавно сообщила, что все билеты на ее первый сольный концерт уже распроданы.