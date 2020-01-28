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СМИ: новой избранницей Виталия Гогунского стала экс-стриптизерша

Летом Виталий Гогунский расстался со своей супругой Ириной Маирко. Теперь же, кажется, сердце актера занято вновь. Журналисты узнали больше о его новой возлюбленной.
Виталий Гогунский

В СМИ появилась информация о том, что актер Виталий Гогунский, который не так давно стал холостяком, вновь обрел свое счастье. Возлюбленной звезды «Универа» стала некая Анастасия Разова. Правда, в Сети она предпочитает использовать фамилию Либерман.

Как удалось узнать журналистам, девушка родилась в селе Топчиха Алтайского края и, закончив школу, поступила в Алтайский государственный аграрный университет. В студенческие времена Анастасия подрабатывала в местном стриптиз-клубе и крутила романы с мужчинами. Около трех лет назад она перебралась в столицу в поисках красивой жизни.

«С Виталием она, вероятно, познакомилась после Нового года, так как праздники отмечала без него», — рассказала знакомая Анастасии изданию «СтарХит».

Примечательно, что новую пару заметили на днях в одном из московских ресторанов, где актер и его возлюбленная приятно проводили время.

Ранее в Инстаграме Анастасии было указано, что она занимается наращиванием волос по демократичным ценам, но из-за пристального внимания к своей персоне девушка поспешила закрыть соцсети.

Весной стало известно о разводе Виталия Гогунского и модели Ирины Маирко. Вместе они воспитывали дочь Милану, которой 17 февраля исполнится 9 лет.

В отличие от родителей, девочка не стремится ни на съемки, ни на подиум. Милана стала успешной юной певицей и недавно сообщила, что все билеты на ее первый сольный концерт уже распроданы.

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28 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @nastya.liberman, @gogunskv/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Виталий Гогунский

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Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
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