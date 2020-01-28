Виктория Боня вернулась в Лондон и объяснила поклонникам, почему исчезла из Инстаграма

На днях поклонники всерьез встревожились из-за того, что Инстаграм Виктории Бони таинственным образом пропал. Звезда решила самостоятельно успокоить своих преданных фолловеров и заверила их: с ней все в порядке.

После того, как страница Виктории Бони в Инстаграме исчезла, многие фолловеры начали переживать за здоровье и благополучие инстадивы.



Некоторые подозревали, что девушка заблудилась в перуанских джунглях или попала в лапы каннибалов. Версия о том, что Боня стала жертвой племени кровожадных людоедов, стремительно набирала популярность.

В результате волнения достигли критической отметки, и в ситуацию вмешалась... сама Виктория. На днях она появилась в инстаграм-историях своей подруги. Хофит Голан сообщила, что многие расспрашивали ее о судьбе Бони, и провела прямую трансляцию с ее участием.

Поклонники Виктории наверняка были рады узнать, что с ней все в порядке и она уже вернулась в Лондон. Инстадива поспешила успокоить всех, кто за нее переживал.

«Я здесь, все хорошо, все супер. Напридумывали историй, что меня съели каннибалы. Даже если бы каннибалы и съели, как бы они съели мой Инстаграм?» — задала вполне логичный вопрос Боня.

Она объяснила, почему вдруг так резко пропала из соцсетей.

«Просто так случилось, что я свою страницу деактивировала, когда пошла в джунгли. А когда я уже вернулась, подумала: не хочу никакого Инстаграма, хочу отдохнуть, оставить всю энергию для себя. Вы меня не теряйте, со мной все хорошо», — заверила поклонников Виктория.

Вполне возможно, что встреча с перуанским шаманом Омаром так повлияла на инстадиву, что она решила устроить себе диджитал-детокс. Кстати, это явление сегодня весьма популярно среди отечественных и зарубежных знаменитостей.

Примечательно, что Хофит и Виктория, завершив трансляцию, отправились в ресторан неподалеку от лондонской квартиры знаменитости. Там Боня, которая не раз говорила о желании поправиться, и ее подруга с большим удовольствием принялись за пиццу.