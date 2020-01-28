Виктория Боня вернулась в Лондон и объяснила поклонникам, почему исчезла из Инстаграма

После того, как страница Виктории Бони в Инстаграме исчезла, многие фолловеры начали переживать за здоровье и благополучие инстадивы.
Некоторые подозревали, что девушка заблудилась в перуанских джунглях или попала в лапы каннибалов. Версия о том, что Боня стала жертвой племени кровожадных людоедов, стремительно набирала популярность.
В результате волнения достигли критической отметки, и в ситуацию вмешалась... сама Виктория. На днях она появилась в инстаграм-историях своей подруги. Хофит Голан сообщила, что многие расспрашивали ее о судьбе Бони, и провела прямую трансляцию с ее участием.
Поклонники Виктории наверняка были рады узнать, что с ней все в порядке и она уже вернулась в Лондон. Инстадива поспешила успокоить всех, кто за нее переживал.
Она объяснила, почему вдруг так резко пропала из соцсетей.
Вполне возможно, что встреча с перуанским шаманом Омаром так повлияла на инстадиву, что она решила устроить себе диджитал-детокс. Кстати, это явление сегодня весьма популярно среди отечественных и зарубежных знаменитостей.
Примечательно, что Хофит и Виктория, завершив трансляцию, отправились в ресторан неподалеку от лондонской квартиры знаменитости. Там Боня, которая не раз говорила о желании поправиться, и ее подруга с большим удовольствием принялись за пиццу.