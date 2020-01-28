Что заставило Кейт Миддлтон снять кольцо с сапфиром, с которым она вообще не расстается

28 января Кейт Миддлтон посетила детскую больницу Evelina в Лондоне, чтобы принять участие в мастер-классе, организованном представителями Национальной портретной галереи.
Герцогиня является патроном этой организации, поэтому неудивительно, что она решила посетить медицинское учреждение. Заодно Кэтрин пообщалась с маленькими пациентами и их семьями.
В назначенный час герцогиня Кембриджская появилась возле больницы в твидовом костюме Dolce & Gabbana. Короткая юбка едва не поставила Кейт в неловкое положение, так как норовила взметнуться от резкого порыва ветра.
Поклонникам было любопытно, почему же Кейт отказалась от любимого ювелирного изделия. Кенсингтонский дворец прокомментировал эту ситуацию для британской версии издания Hello!.
Примечательно, что это кольцо с цейлонским сапфиром могла получить Меган Маркл. Ведь в свое время из всех украшений принцессы Дианы принц Гарри забрал его в качестве сувенира. Принц Уильям же выбрал золотые часы матери. Но впоследствии братья обменялись ювелирными изделиями. Теперь сапфир гордо красуется на безымянном пальце Кейт.