Настя Ивлеева опровергла слухи о том, что называла детей «бесполезным мусором»

Известный блогер и телеведущая Настя Ивлеева заявила подписчикам, что скандальная фраза, авторство которой ей приписывают, не имеет к ней никакого отношения.

Хейтеры Насти Ивлеевой не дремлют. Не так давно они начали распространять в Сети информацию о том, что жена Элджея в одном из своих интервью заявила следующее:



«Дети — это бесполезный мусор, изначально нужно реализовать себя и построить карьеру».

Ивлеева категорически опровергла эту информацию в своих инстаграм-историях. Девушка выложила скрин из одной из социальных сетей и возмущенно написала: «Бесполезный мусор — это люди, которые придумали эту цитату и публикуют от моего имени. Я такого никогда не могла сказать».

Отметим, кстати, что с другой стороны Настя не поддерживает беседу с подписчиками о том, когда же она обзаведется своими отпрысками. Ивлееву крайне раздражают такие вопросы.

1 2 3 ... 8 Настя Ивлеева — один из самых популярных российских блогеров

Звезда телеканала «Пятница» несколько раз отмечала, что пока что в ее жизни другие ценности — это карьера и путешествия.