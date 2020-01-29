Кейт Миддлтон и Меган Маркл так и не стали подругами — и вряд ли уже станут ими после отлучения герцога и герцогини Сассекских от королевского двора. Теперь они почти не видятся и будут иметь еще меньше общего, чем раньше.
Впрочем, вряд ли уехавшую в Канаду Меган ждет одиночество — вот уже много лет она очень близко дружит с дизайнером Джессикой Малруни.
Раньше Маркл и Малруни постоянно проводили время вместе и посещали светские тусовки. После свадьбы с принцем Гарри экс-актриса не отдалилась от подруги — а недавно Джессике и вовсе поручили остаться с малышом Арчи в Канаде, пока пара решала важные вопросы с королевой.
Судя по всему, Малруни поддерживает довольно непростое решение герцогини Сассекской и разделяет ее мнение по разным вопросам. Кстати, на днях фанаты лично убедились в этом.
27 января прошел День памяти жертв Холокоста. Тогда Кейт Миддлтон представила съемку, которую она лично провела с выжившими после страшных событий людьми.
Джессика Малруни тоже решила высказаться насчет памятной даты. «Красивые картинки — это просто красивые картинки. Стремитесь использовать ваши ресурсы для хороших дел», — написала дизайнер в своем микроблоге.
Интернет-пользователи сразу же решили, что высказывание Малруни было обращено к Миддлтон и ее фотосессии. Многие упрекнули ее за критику действий супруги принца Уильяма и спросили, что она сама делает для помощи нуждающимся. «Джессика — еврейка. Как она может быть против упоминания о Холокосте? Что не так с этой женщиной?» — сокрушался один из фолловеров.
Вскоре в скандал вмешался муж Малруни. Он попытался объяснить разъяренным хейтерам, что его супруга лишь хотела призвать подписчиков к помощи нуждающимся. Но, увы, это не помогло.
«Фотографии Кейт теперь являются частью исторического отчета о мужестве, продемонстрированном пережившими Холокост. Герцогиня Кембриджская — это сила перемен. М. никогда не сможет конкурировать с ней», — ответил один из подписчиков, намекнув, что в возникшем скандале может быть задействована Меган Маркл.
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