Пользователи Сети уверены, что подруга Меган Маркл попыталась публично оскорбить Кейт Миддлтон

Ни для кого не секрет, что между Меган Маркл и Кейт Миддлтон всегда были натянутые отношения. Именно поэтому пользователи Сети видят намеки на вражду между герцогинями в самые неожиданные моменты. 

29 января 2020 · Текст: · Фото:

Кейт Миддлтон, Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Кейт Миддлтон и Меган Маркл так и не стали подругами — и вряд ли уже станут ими после отлучения герцога и герцогини Сассекских от королевского двора. Теперь они почти не видятся и будут иметь еще меньше общего, чем раньше. 

Впрочем, вряд ли уехавшую в Канаду Меган ждет одиночество — вот уже много лет она очень близко дружит с дизайнером Джессикой Малруни. 

Раньше Маркл и Малруни постоянно проводили время вместе и посещали светские тусовки. После свадьбы с принцем Гарри экс-актриса не отдалилась от подруги — а недавно Джессике и вовсе поручили остаться с малышом Арчи в Канаде, пока пара решала важные вопросы с королевой. 

Меган Маркл

Судя по всему, Малруни поддерживает довольно непростое решение герцогини Сассекской и разделяет ее мнение по разным вопросам. Кстати, на днях фанаты лично убедились в этом.

27 января прошел День памяти жертв Холокоста. Тогда Кейт Миддлтон представила съемку, которую она лично провела с выжившими после страшных событий людьми. 

Джессика Малруни тоже решила высказаться насчет памятной даты. «Красивые картинки — это просто красивые картинки. Стремитесь использовать ваши ресурсы для хороших дел», — написала дизайнер в своем микроблоге.

Интернет-пользователи сразу же решили, что высказывание Малруни было обращено к Миддлтон и ее фотосессии. Многие упрекнули ее за критику действий супруги принца Уильяма и спросили, что она сама делает для помощи нуждающимся. «Джессика — еврейка. Как она может быть против упоминания о Холокосте? Что не так с этой женщиной?» — сокрушался один из фолловеров.

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Меган Маркл подозревают в разжигании нового скандала

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Вскоре в скандал вмешался муж Малруни. Он попытался объяснить разъяренным хейтерам, что его супруга лишь хотела призвать подписчиков к помощи нуждающимся. Но, увы, это не помогло.

«Фотографии Кейт теперь являются частью исторического отчета о мужестве, продемонстрированном пережившими Холокост. Герцогиня Кембриджская — это сила перемен. М. никогда не сможет конкурировать с ней», — ответил один из подписчиков, намекнув, что в возникшем скандале может быть задействована Меган Маркл. 

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Комментарии

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  • Ничего не поняла.
  • Мммда.... грязь имеет свойство прилипать, если слишком близко ее к себе подпускать. Не этим «деушкам» критиковать герцогиню Кембриджскую.
  • Не совсем поняла, что, по мнению Малруни, должна была сделать Кейт? Как именно показать, что лично знает об этом от очевидцев?
  • Малруни заразилась от Маркл хамством))) с кем поведёшься, как говорится. Но вообще МеМе круто вштыривает от каждого шага Кейт- задохнётся от зависти на досуге.
  • Меганшины подружки такие же хабалки, как сама Меган. Уж не им тявкать на Кетрин, определенно не им!
  • Ой, что сейчас здесь начнётся )))) Прибегут фанатки Кейт и Меган и давай друг другу доказывать кто прав, а кто нет))))
  • Что, кто-то посмел иметь свое мнение и не восхищаться Кейт? Немыслимо!

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