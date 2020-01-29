Кейт Миддлтон и Меган Маркл так и не стали подругами — и вряд ли уже станут ими после отлучения герцога и герцогини Сассекских от королевского двора. Теперь они почти не видятся и будут иметь еще меньше общего, чем раньше.

Впрочем, вряд ли уехавшую в Канаду Меган ждет одиночество — вот уже много лет она очень близко дружит с дизайнером Джессикой Малруни.

Раньше Маркл и Малруни постоянно проводили время вместе и посещали светские тусовки. После свадьбы с принцем Гарри экс-актриса не отдалилась от подруги — а недавно Джессике и вовсе поручили остаться с малышом Арчи в Канаде, пока пара решала важные вопросы с королевой.