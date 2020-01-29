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СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст пытаются спасти свой брак походами к сексологу

Даже такой горячей штучке как Ким Кардашьян потребовалась помощь сексолога. На что только не пойдешь, чтобы не разводиться с Канье Уэстом (и не делить огромное совместно нажитое имущество).

Тревожные новости прилетели из Лос-Анджелеса. Анонимные инсайдеры заявили, что брак Ким Кардашьян и Канье Уэста трещит по швам. Все пошло наперекосяк после того, как суррогатная мать родила паре четвертого ребенка Псалма, а Канье с головой ударился в религию.

С тех пор Ким и ее супруг ведут практически раздельные жизни. Однако Кардашьян настроена на то, чтобы спасти свои отношения, поэтому пара обратилась за помощью к сексологу. Это должно вернуть искру в сексуальную жизнь супругов. 

«Они уже консультировались пару лет назад, и это, по сути, спасло их брак. Так что они надеются, что молния может ударить дважды», — заявил аноним.

«Ким и Канье посещают сеансы терапии не реже одного раза в неделю. Каждый из них рассказывает о своих разочарованиях эксперту, а тот дает советы о том, как раскрыться и лучше общаться», — добавил инсайдер порталу Radar Online.

Ким и Канье отказались комментировать сообщения о проблемах в семье.

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29 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Ким Кардашьян, Канье Уэст

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Бл#ха муха, у нас с мужем тоже проблемы в сексе, нам им просто некогда заниматься, покуда дела переделаешь, дети, работа и.т.д.вечером не до этого. Но зато когда получается "это" сделать, как впервые. У них проблемы от вседозволености, и всевозможности, всё им претит. Жаль их. И бедных людей очень жаль и очень богатых тоже жаль.

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