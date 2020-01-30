Шайхлисламова сама катила коляску, в которой сидела Леа, закутанная в розовое одеяло. Шейк шла впереди, безуспешно пытаясь спрятаться от фотографов.

Во время прогулки все три красавицы двигались с непроницаемыми лицами, и даже Леа, которая обычно улыбается, в этот раз сохраняла абсолютное спокойствие.