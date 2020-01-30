Ирина Шейк вышла на прогулку с двухлетней дочерью Леа. Ольга Шайхлисламова, которая гостит у модели, присоединилась к ним.
Шейк выглядела как всегда ультрастильно — кожаный тотал-лук оценили все модные издания. Ирина надела джемпер, кожаные штаны и бейсболку, объемный пуховик и белоснежные высокие казаки Sam Edelman. Образ дополнила маленькая сумка с принтом зебры и узкие солнезащитные очки.
Шайхлисламова сама катила коляску, в которой сидела Леа, закутанная в розовое одеяло. Шейк шла впереди, безуспешно пытаясь спрятаться от фотографов.
Во время прогулки все три красавицы двигались с непроницаемыми лицами, и даже Леа, которая обычно улыбается, в этот раз сохраняла абсолютное спокойствие.
Недавно Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором впервые рассказала о разводе с Брэдли Купером, а также поделилась своими воспоминаниями из детства, когда хотела быть мальчиком.
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