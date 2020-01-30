Ирина Шейк разбавила черный кожаный наряд белоснежными казаками на прогулке со своей дочкой и мамой

Вездесущие папарацци запечатлели новый выход Ирины Шейк в Нью-Йорке. Компанию модели составили двухлетняя дочь Леа и мама Ольга Шайхлисламова. Особого внимания заслуживают высокие белые казаки, ставшие главным акцентом стильного образа Ирины.

30 января 2020 · Текст: · Фото:

Ирина Шейк вышла на прогулку с двухлетней дочерью Леа. Ольга Шайхлисламова, которая гостит у модели, присоединилась к ним. 

Шейк выглядела как всегда ультрастильно — кожаный тотал-лук оценили все модные издания. Ирина надела джемпер, кожаные штаны и бейсболку, объемный пуховик и белоснежные высокие казаки Sam Edelman. Образ дополнила маленькая сумка с принтом зебры и узкие солнезащитные очки.

Шайхлисламова сама катила коляску, в которой сидела Леа, закутанная в розовое одеяло. Шейк шла впереди, безуспешно пытаясь спрятаться от фотографов.

Во время прогулки все три красавицы двигались с непроницаемыми лицами, и даже Леа, которая обычно улыбается, в этот раз сохраняла абсолютное спокойствие. 

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Ирина Шейк вместе с мамой и дочкой были замечены в Нью-Йорке

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Недавно Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором впервые рассказала о разводе с Брэдли Купером, а также поделилась своими воспоминаниями из детства, когда хотела быть мальчиком.

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