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Индекс счастья россиян достиг минимума

Согласно результатам нового опроса, к началу 2020-го индекс счастья россиян достиг минимальной отметки. Подобного не случалось с 2013 года.

Пришли грустные новости: 2020 год россияне встретили не в самом лучшем настроении. В результате опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир» для ассоциации Gallup International, стало известно, что на конец 2019-го индекс счастья жителей страны опустился до минимального показателя.

Как сообщает издание «Ведомости», в исследовании участвовали 45 тысяч человек из 46 стран. В их числе было 1 500 россиян. 59% опрошенных жителей Земли ощущают себя вполне довольными жизнью, в то время как сердца 11% жаждут перемен. 

Данные опроса показали, что в России 42% людей считают себя счастливыми, а несчастными ощущают 18% респондентов.

Такой результат повторяет показатель, определенный в 2013 году. Как рассказал экономист Сергей Гуриев, ухудшившееся самоощущение россиян может быть связано с тем, что в других странах выросли доходы. 

Что любопытно, наиболее довольны жизнью респонденты из Колумбии, Индонезии и Эквадора.

Вице-президент Gallup International Андрей Милехин заметил, что жители Латинской Америки и Южной Азии смотрят на мир с оптимизмом из-за более благоприятного климата и особенностей темперамента.

Впрочем, не стоит забывать, что индекс счастья — показатель довольно субъективный, так что не грустим!

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31 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images

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