Певица МакSим решила уйти со сцены из-за проблем со здоровьем

1 февраля стало известно, что певица МакSим покидает сцену. Об этом сообщила генеральный продюсер артистки в своем Инстаграме.

«В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск, начиная с сегодняшнего дня», — рассказала Маргарита Соколова

Речь идет о ДТП, в которое звезда попала 23 апреля 2019 года. Певица спешила на съемки своего нового клипа, и по дороге у автомобиля лопнуло колесо. В результате машину занесло. МакSим получила множество серьезных травм, страдала от сильных болей и некоторое время даже не могла говорить.

Через месяц после происшествия исполнительница сообщила, что чувствует себя хорошо и уже готова выйти на сцену. Но, видимо, последствия все же оказались серьезными.