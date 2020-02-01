Певица МакSим решила уйти со сцены из-за проблем со здоровьем

Грустные новости для поклонников МакSим: стало известно, что артистка так и не оправилась от последствий аварии, произошедшей в прошлом году. Из-за этого певица вынуждена отменить все выступления и оставить сцену.

1 февраля 2020 · Текст: · Фото:

МакSим

1 февраля стало известно, что певица МакSим покидает сцену. Об этом сообщила генеральный продюсер артистки в своем Инстаграме.

«В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск, начиная с сегодняшнего дня», — рассказала Маргарита Соколова

Речь идет о ДТП, в которое звезда попала 23 апреля 2019 года. Певица спешила на съемки своего нового клипа, и по дороге у автомобиля лопнуло колесо. В результате машину занесло. МакSим получила множество серьезных травм, страдала от сильных болей и некоторое время даже не могла говорить.

Через месяц после происшествия исполнительница сообщила, что чувствует себя хорошо и уже готова выйти на сцену. Но, видимо, последствия все же оказались серьезными.

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Весной 2019 года МакSим попала в аварию

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Маргарита Соколова заметила, что вскоре выйдет долгожданный новый трек певицы, который станет своеобразным прощальным подарком для поклонников творчества МакSим.

В комментариях пользователи Сети пожелали любимой артистке скорейшего выздоровления.

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Комментарии

6
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  • Желаю Максим восстановить здоровье! Это самое главное.
  • я такую даже не знала....
  • Просто хороший повод, чтобы распрощаться с "невыгодной" артисткой. Была бы она в тренде, её бы даже на инвалидной коляске на сцену выкатывали.
  • Хватит, напелась, у нее есть возможность реализовать себя в других областях, жизнь продолжается!
  • Мне нравились ее старые песни. Скорейшего выздоровления. Песня Осколки 2012 года,хорошая))
  • А она ещё на сцене ??)) у неё хорошие песни , но годов 2006-2009 😁

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