Певица МакSим решила уйти со сцены из-за проблем со здоровьем

1 февраля стало известно, что певица МакSим покидает сцену. Об этом сообщила генеральный продюсер артистки в своем Инстаграме.
«В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск, начиная с сегодняшнего дня», — рассказала Маргарита Соколова
Речь идет о ДТП, в которое звезда попала 23 апреля 2019 года. Певица спешила на съемки своего нового клипа, и по дороге у автомобиля лопнуло колесо. В результате машину занесло. МакSим получила множество серьезных травм, страдала от сильных болей и некоторое время даже не могла говорить.
Через месяц после происшествия исполнительница сообщила, что чувствует себя хорошо и уже готова выйти на сцену. Но, видимо, последствия все же оказались серьезными.
Маргарита Соколова заметила, что вскоре выйдет долгожданный новый трек певицы, который станет своеобразным прощальным подарком для поклонников творчества МакSим.
В комментариях пользователи Сети пожелали любимой артистке скорейшего выздоровления.
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