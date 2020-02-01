Меган в эфире! Герцогиня Сассекская станет ведущей реалити-шоу на Netflix

Меган Маркл выходит на работу! Инсайдер сообщил, что герцогиня Сассекская возвращается на телевидение после длительного перерыва. Но не в качестве актрисы. Теперь Меган попробует себя в роли ведущей.

После того, как Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя королевские полномочия и начали независимую жизнь в Канаде, многим было любопытно: чем же теперь герцог и герцогиня Сассекские будут зарабатывать на жизнь?

Как сообщает издание The Post, супруге младшего сына принцессы Дианы предстоит вернуться на телевидение. Она появится в реалити-шоу I Do, Redo, которое будут показывать на Netflix.

Примечательно, что вести телепередачу будет дизайнер и лучшая подруга Меган — Джессика Малруни.

Суть программы заключается в том, что в ней будут помогать супругам, чьи свадебные церемонии оказались кошмаром. Ведущие устроят им настоящее торжество мечты.



Меган, которая вышла замуж за принца, должно быть лучше многих известно, как организовать по-настоящему королевскую свадьбу. Инсайдер, который входит в команду проекта, сообщил, что герцогиня Сассекская точно станет гостьей нескольких выпусков шоу своей подруги.

Напомним, Джессика Малруни — супруга сына бывшего премьер-министра Канады. Она познакомилась с Меган, когда та жила в Торонто и снималась в сериале «Форс-мажоры». Недавно Джессика вызвала гнев поклонников Кейт Миддлтон, так как оставила двусмысленное сообщение в соцсетях. Многие усмотрели в ее словах критику в адрес герцогини Кембриджской.