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Меган в эфире! Герцогиня Сассекская станет ведущей реалити-шоу на Netflix

Меган Маркл выходит на работу! Инсайдер сообщил, что герцогиня Сассекская возвращается на телевидение после длительного перерыва. Но не в качестве актрисы. Теперь Меган попробует себя в роли ведущей.
Меган Маркл

После того, как Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя королевские полномочия и начали независимую жизнь в Канаде, многим было любопытно: чем же теперь герцог и герцогиня Сассекские будут зарабатывать на жизнь?

Как сообщает издание The Post, супруге младшего сына принцессы Дианы предстоит вернуться на телевидение. Она появится в реалити-шоу I Do, Redo, которое будут показывать на Netflix. 

Меган Маркл, Джессика Малруни
Примечательно, что вести телепередачу будет дизайнер и лучшая подруга Меган — Джессика Малруни.

Суть программы заключается в том, что в ней будут помогать супругам, чьи свадебные церемонии оказались кошмаром. Ведущие устроят им настоящее торжество мечты. 

Меган, которая вышла замуж за принца, должно быть лучше многих известно, как организовать по-настоящему королевскую свадьбу. Инсайдер, который входит в команду проекта, сообщил, что герцогиня Сассекская точно станет гостьей нескольких выпусков шоу своей подруги.

Напомним, Джессика Малруни — супруга сына бывшего премьер-министра Канады. Она познакомилась с Меган, когда та жила в Торонто и снималась в сериале «Форс-мажоры». Недавно Джессика вызвала гнев поклонников Кейт Миддлтон, так как оставила двусмысленное сообщение в соцсетях. Многие усмотрели в ее словах критику в адрес герцогини Кембриджской.

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01 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • не герцогиня

  • Ну и хорошо. Вот теперь про нее точно никто плохого слова в сетях не скажет ))))) чота ржу, извините.

  • Гарри будет домохозяеном и воспитывать сына, но ему конечно не привыкать сидеть у кого-то на шеи.

  • Выиграть миллион по трамвайному билету и так всё про***ть.

  • Лично я совсем не удивлюсь, если через какое-то время эта Малруни и Меган объявят, что они пара и Меган подаст на развод с мужем. Это было бы так современно и толерантно, что просто напрашивается.

  • Плебейка жуткая! Что от нее ждать! Не надо было бабке давать добро на этот брак.

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