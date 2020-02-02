«Мы ждем новый мир»: Марина Кравец подтвердила беременность

После публикации фотографий телеведущая Марина Кравец не стала утаивать от общественности тот факт, что она скоро впервые станет матерью. Звезда уже поделилась счастьем в соцсетях.

Вскоре после того, как журналисты и поклонники заподозрили, что Марина Кравец станет мамой, многие гадали, когда же отреагирует и сама звезда. Она не заставила себя ждать и в тот же день опубликовала в Инстаграме трогательный пост, посвященный этому важному событию.



В коротком видео Марина с нежностью обнимает светящийся глобус, а ее осыпают золотые искорки. Телеведущая отметила в посте себя и своего супруга Аркадия Водахова.

«Мы ждем новый мир. Новый мир ждет нас. P.S.: нет, мы с мужем ждем не глобус. Глобус у нас уже есть», — с юмором сообщила Марина.

В комментариях Марину и ее супруга поздравили звездные коллеги, среди которых были Кристина Асмус, Вера Брежнева и Наталья Рудова.

Поклонники Марины также сказали ей множество приятных слов: «Поздравляю, это самый лучший подарок!», «Волшебство и счастье! Это такая прекрасная новость», «Всему свое время, классно, что у вас это время наступило. Мои поздравления. Берегите себя».

Напомним, что Марина Кравец в 2013 году вышла замуж за Аркадия Водахова, который является частью авторского состава Comedy Club и креативным продюсером звезды.