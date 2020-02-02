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«Мы ждем новый мир»: Марина Кравец подтвердила беременность

После публикации фотографий телеведущая Марина Кравец не стала утаивать от общественности тот факт, что она скоро впервые станет матерью. Звезда уже поделилась счастьем в соцсетях.
Марина Кравец

Вскоре после того, как журналисты и поклонники заподозрили, что Марина Кравец станет мамой, многие гадали, когда же отреагирует и сама звезда. Она не заставила себя ждать и в тот же день опубликовала в Инстаграме трогательный пост, посвященный этому важному событию.

В коротком видео Марина с нежностью обнимает светящийся глобус, а ее осыпают золотые искорки. Телеведущая отметила в посте себя и своего супруга Аркадия Водахова.

«Мы ждем новый мир. Новый мир ждет нас. P.S.: нет, мы с мужем ждем не глобус. Глобус у нас уже есть», — с юмором сообщила Марина.

В комментариях Марину и ее супруга поздравили звездные коллеги, среди которых были Кристина Асмус, Вера Брежнева и Наталья Рудова. 

Поклонники Марины также сказали ей множество приятных слов: «Поздравляю, это самый лучший подарок!», «Волшебство и счастье! Это такая прекрасная новость», «Всему свое время, классно, что у вас это время наступило. Мои поздравления. Берегите себя».

Напомним, что Марина Кравец в 2013 году вышла замуж за Аркадия Водахова, который является частью авторского состава Comedy Club и креативным продюсером звезды.

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02 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @marinakravets/Instagram
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Марина Кравец

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Мне она очень нравится. Приятная девушка. Вообще давно замечаю, девушки с именем Марина- красивые, уверенные и интересные по жизни. Я тоже Марина)) удачи ей и будущему ребёнку! Comedy club не смотрю. О ней узнала после Замуж за Бузову и план Б.

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Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
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