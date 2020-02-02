2 февраля в Лондоне состоялась церемония вручения премии Британской академии кино- и телевизионных искусств или же BAFTA. В назначенный час селебрити прибыли в легендарный Альберт-холл — концертный зал, где проходило мероприятие. Знаменитости вовсю позировали фотографам на красной ковровой дорожке.
Поклонники британской королевской семьи с нетерпением ждали, когда же появятся герцог и герцогиня Кембриджские. Некоторые опасались, что Уильям и Кэтрин пропустят церемонию, но этого, к счастью, не произошло. Радостно улыбаясь, Кембриджи ступили на ковровую дорожку. Уильям, как многие другие гости премии, выбрал классический черный смокинг с бабочкой, а его супруге удалось всех удивить.
Интересно, что в этом году организаторы премии сообщили о введении особенного дресс-кода. Выбирая аутфит на мероприятие, гости должны были руководствоваться в первую очередь принципами разумного потребления. Кэтрин эту инициативу, конечно же, поддержала.
Кейт появилась в белом с золотом платье Alexander McQueen, украшенном вышивкой в виде цветов гибискуса. Ранее она выходила в нем в 2012 году во время тура Кембриджей по Юго-Восточной Азии. Герцогиня дополнила образ сияющими лодочками и золотым клатчем.
Волосы Кейт собрала в высокую прическу. Не обошлось и без украшений. Помимо знаменитого сапфирового кольца принцессы Дианы, с которым супруга принца Уильяма почти не расстается, она также надела колье и серьги Van Cleef & Arpels с голубыми камнями.
Напомним, что в 2010-м принца Уильяма назначили почетным президентом Британской академии кино- и телевизионных искусств. С тех пор Кембриджи стараются не пропускать церемонию вручения премии BAFTA.
Комментарии13