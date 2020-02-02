Кейт Миддлтон в платье 2012 года и принц Уильям прибыли на церемонию вручения премии BAFTA-2020

Особыми гостями церемонии вручения премии BAFTA стали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Герцог Кембриджский является почетным президентом этой организации, поэтому его появления вместе с супругой ждали многие.

2 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт и Уильям на BAFTA-2017

2 февраля в Лондоне состоялась церемония вручения премии Британской академии кино- и телевизионных искусств или же BAFTA. В назначенный час селебрити прибыли в легендарный Альберт-холл — концертный зал, где проходило мероприятие. Знаменитости вовсю позировали фотографам на красной ковровой дорожке.

Поклонники британской королевской семьи с нетерпением ждали, когда же появятся герцог и герцогиня Кембриджские. Некоторые опасались, что Уильям и Кэтрин пропустят церемонию, но этого, к счастью, не произошло. Радостно улыбаясь, Кембриджи ступили на ковровую дорожку. Уильям, как многие другие гости премии, выбрал классический черный смокинг с бабочкой, а его супруге удалось всех удивить.

Интересно, что в этом году организаторы премии сообщили о введении особенного дресс-кода. Выбирая аутфит на мероприятие, гости должны были руководствоваться в первую очередь принципами разумного потребления. Кэтрин эту инициативу, конечно же, поддержала. 

Кейт Миддлтон

Кейт появилась в белом с золотом платье Alexander McQueen, украшенном вышивкой в виде цветов гибискуса. Ранее она выходила в нем в 2012 году во время тура Кембриджей по Юго-Восточной Азии. Герцогиня дополнила образ сияющими лодочками и золотым клатчем. 

Кейт Миддлтон, принц Уильям

Волосы Кейт собрала в высокую прическу. Не обошлось и без украшений. Помимо знаменитого сапфирового кольца принцессы Дианы, с которым супруга принца Уильяма почти не расстается, она также надела колье и серьги Van Cleef & Arpels с голубыми камнями.

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Кейт Миддлтон выглядела ослепительно на церемонии вручения премии BAFTA

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Напомним, что в 2010-м принца Уильяма назначили почетным президентом Британской академии кино- и телевизионных искусств. С тех пор Кембриджи стараются не пропускать церемонию вручения премии BAFTA.

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Комментарии

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  • Горбатенькая старушенка
  • Платье мне не нравится, как на утреннике, но влезть в него легко, как и 8 лет назад-это потрясающе. Кейт дисциплинирована и с твердой волей. Восхищаюсь будущей королевой.
  • Как же красиво быть высокой и стройной! Всё, перестаю объедаться
  • ну красавцы! Платье бесподобное, рада, что Кейт, наконец, надела современные украшения, золотистый и молочный улета очень освежают, богато смотрятся и ей идут. Уильям матереет, проявляется стать с возрастом. Идеальная картинка.
  • Статья о Кейт, но первый же комментарий о Меган🤦🏻‍♀️ Это ж надо так циклиться на человеке! Прям какой-то нездоровый фанатизм😱
  • Красавица! Хватит бухтеть, завистницы))
  • Нравится мне она, не знаю почему . На БКС плевать, не слежу за их жизнью , но если встречается статья про Кейт , прям взгляд останавливается и всегда приятно на неё смотреть. Не вычурная , без пошлости , всегда с улыбкой , стройная и спокойная
  • Что касается Кейт, то в своих парадных и других официальных выходах она всю жизнь и руководствуется принципами разумного потребления. Наверное это хорошо и правильно, но боже мой, как же скучно (
  • Какой же Вильям непривлекательный. Прям фу. А улыбка вообще🙈 Понимаю, почему на него никто не позарился и его женили хоть на ком-то (в смысле на девушке не из благородной семьи, а на простолюдинке).
  • Прямь не похоже на Катю, вся такая секси, декольте, яркие украшения. Супер, молодец.

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