Поклонники британской королевской семьи с нетерпением ждали, когда же появятся герцог и герцогиня Кембриджские. Некоторые опасались, что Уильям и Кэтрин пропустят церемонию, но этого, к счастью, не произошло. Радостно улыбаясь, Кембриджи ступили на ковровую дорожку. Уильям, как многие другие гости премии, выбрал классический черный смокинг с бабочкой, а его супруге удалось всех удивить.

Интересно, что в этом году организаторы премии сообщили о введении особенного дресс-кода. Выбирая аутфит на мероприятие, гости должны были руководствоваться в первую очередь принципами разумного потребления. Кэтрин эту инициативу, конечно же, поддержала.