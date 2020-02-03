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44-летняя Милла Йовович родила третью дочь

Свершилось! 44-летняя Милла Йовович стала многодетной матерью. Актриса родила девочку.

Казалось, Милла Йовович была беременна целую вечность. 3 февраля актриса наконец-то родила. Йовович дала жизнь еще одной девочке (уже третьей в семье), которую назвали Ошан. 

Сразу после родов в палату к Милле пришли ее самые родные люди — муж Пол Андерсон и две старшие дочери, 12-летняя Эвер и 4-летняя Дэшиел. Счастливая семья сфотографировалась на память, а Эвер выложила снимок в свой Инстаграм.

Напомним, третья беременность далась Милле очень нелегко. Артистка признавалась, что набрала целых 25 килограммов (хотя норма в среднем около 12 кг). Также Йовович пугала возможная угроза выкидыша, ведь предыдущая ее беременность закончилась трагически — искусственными родами на сроке четыре с половиной месяца. 

«Забавно, потому что я думала, что рожать третьего ребенка будет легко, но на самом деле я очень переживаю, так как знаю, чего ожидать. Ну да ладно, надеюсь, в следующем посте я покажу фото нашей маленькой девочки! Пожелайте мне удачи», — писала Милла не так давно.

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03 февраля 2020
Текст Анна Балоян
Фото @evergaboanderson, @millajovovich/Instagram
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Милла Йовович

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Поздравляем!

  • Я правильно понимаю, что Мила с синими волосами на фото?:)))

  • шутки за 200?

  • А где её мама - Галина?

  • А где она должна быть?

  • Поздравления! Старшая дочка вылитая она )

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Гость 2020-01-31 16:42:00
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Правильно она сказала: что много лишнего у наших женщин вкручено в голову. Только посмотрите на комментарии: она выглядит старше своих лет. Что за ерунда? Ей 46 лет! Как она должна выглядеть? Гладкой, как после утюга, с девичьей грудью от подбородка и идеальными нежными руками 18-летней девицы? Насколько сильно вбито в нас, что женщина должна законсервироваться в 30 лет и оставаться без изменений? Висит - отрежь, съехало - подтяни, сдулось - накачай... Да, внешность у нее на любителя и всегда такой была. Но она естественна, в хорошей физической форме, энергична и все время в движении. Чем не отличный результат в 46? Все, кто так уверенно тут пишет, что она стара в свои 46, пусть предоставят фото своих 46 без пластики и в лучшей форме. Как у нас любят осуждать за внешность, это кошмар. Причем всех: и наших, и не наших. Добрее надо быть, товарищи.
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