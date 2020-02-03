44-летняя Милла Йовович родила третью дочь

Свершилось! 44-летняя Милла Йовович стала многодетной матерью. Актриса родила девочку.

Казалось, Милла Йовович была беременна целую вечность. 3 февраля актриса наконец-то родила. Йовович дала жизнь еще одной девочке (уже третьей в семье), которую назвали Ошан.

Сразу после родов в палату к Милле пришли ее самые родные люди — муж Пол Андерсон и две старшие дочери, 12-летняя Эвер и 4-летняя Дэшиел. Счастливая семья сфотографировалась на память, а Эвер выложила снимок в свой Инстаграм.

Напомним, третья беременность далась Милле очень нелегко. Артистка признавалась, что набрала целых 25 килограммов (хотя норма в среднем около 12 кг). Также Йовович пугала возможная угроза выкидыша, ведь предыдущая ее беременность закончилась трагически — искусственными родами на сроке четыре с половиной месяца.

«Забавно, потому что я думала, что рожать третьего ребенка будет легко, но на самом деле я очень переживаю, так как знаю, чего ожидать. Ну да ладно, надеюсь, в следующем посте я покажу фото нашей маленькой девочки! Пожелайте мне удачи», — писала Милла не так давно.