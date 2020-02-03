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«Он знает, где находится?»: растерянный и скучающий Брэдли Купер на премии BAFTA стал героем Сети

Брэдли Купер пришел на премию BAFTA, на которой, кажется, быть не хотел. По крайней мере, в этом уверены пользователи Сети.

В прошлом году Брэдли Купер был звездой премии BAFTA. Еще бы, ведь он тогда представлял нашумевший фильм «Звезда родилась». В этом году громких работ у Купера не было, так что и на церемонии на него внимания мало обращали. Может, поэтому у актера был такой отрешенный вид?

Зрители заметили, что 45-летний Купер был явно недоволен происходящим на сцене лондонского концертного зала Альберт-холл. «Он выглядит как 50-летняя мама, пытающаяся разглядеть что-то на экране телефона без очков», — написала пользовательница Твиттера.

Многие согласились с девушкой. «Он знает, где находится? Никогда не видела, чтобы человек был так растерян», «Будет очень много коллажей со скучающим Брэдли Купером, я вам гарантирую», «Хочу сказать искреннее спасибо тому человеку, который постоянно снимал Купера», — писали в Твиттере.

Отметим, что главную награду вечера, статуэтку за лучший фильм, забрала историческая драма «1917» Сэма Мендеса. Она же стала и лучшим британским фильмом.

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03 февраля 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru,, Twitter
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Брэдли Купер

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