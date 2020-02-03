«Предпочту боль иным чувствам»: 27-летний сын Елены Яковлевой показал лицо в крови и признался, что увлечен «селфхармом»

Денис Шальных известен прежде всего нестандартной внешностью и неоднозначными высказываниями. Его недавние слова заставили поклонников начать волноваться за парня, ведь Денис продемонстрировал порезы на своем лице и заметил, что нанес их сам.

3 февраля Денис Шальных, сын актрисы Елены Яковлевой, разместил в Инстаграме снимок, который напугал многих. На фотографии молодой человек демонстрирует окровавленное лицо и несколько глубоких порезов на щеке.

В подписи к пугающему кадру Шальных сообщил, что его травмы вовсе не были получены случайно. По словам парня, он сам нанес себе эти раны. Таким страшным образом Денис пытался избавиться от душевных страданий.

«Всегда предпочту простую физическую боль иным чувствам, распирающим изнутри без видимой точки начала и границ», — сообщил Шальных.

«В конце я всегда сделаю себе больнее, чем что и кто угодно со стороны», — добавил сын Елены Яковлевой. Он фактически признался, что занимается «селфхармом» — намеренным повреждением своего тела. Что наверняка испугало поклонников Дениса, так это то, что, по словам молодого человека, так и проходит его «заурядный вечер наедине с собой».

Фолловеры, неравнодушные к судьбе парня, наверняка бы предложили ему обратиться за помощью, но Денис ограничил возможность комментирования в своем Инстаграме.

Напомним, в начале года Денис развелся с супругой Валерией и покрасил волосы и бороду в ярко-розовый цвет. На его лице множество татуировок, которые он недавно начал сводить. По слухам, это было сделано ради новой пассии. Возможно, в связи с «селфхармом» кто-то из родственников или близких людей посоветует Денису обратиться за помощью.