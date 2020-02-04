Эштон Катчер рассказал об отношениях с Деми Мур после выхода ее скандальных мемуаров

Удивительно, но Эштон Катчер общается с Деми Мур! И это после того, что она наговорила (и написала) об их 8-летнем браке в своей книге «Наизнанку». А вывалила миру актриса не самые приятные откровения.

В прошлом году Деми Мур выпустила мемуары Inside Out, в которых рассказала обо всех ужасах, которые ей пришлось пережить во время брака с Эштоном Катчером, а именно: потеря ребенка на большом сроке беременности, постоянные измены, секс втроем и алкогольная и наркотическая зависимости.

Катчер комментировать откровения бывшей жены отказывался, ограничившись в Твиттере записью: «Я собирался нажать на кнопку и выдать действительно язвительный твит. Потом я посмотрел на своих сына, дочь и жену и удалил его».

Спустя несколько месяцев затяжного молчания актер все же решил приоткрыть завесу тайны и рассказать, какие же отношения связывают его с экс-женой после выхода книги.

По словам Эштона, между ними тает лед.

«Мы не тусуемся. Все хорошо, но время вместе не проводим», — заявил Катчер.

Ну, кто бы сомневался.

1 2 3 ... 8 Эштон Катчер и Деми Мур были вместе 8 лет

Также супруг Милы Кунис намекнул, что продолжает общаться с дочерьми Деми Мур от Брюса Уиллиса Таллулой, Румер и Скаут: «Я любил их и никогда не перестану любить, уважать и желать, чтобы они добились успеха. В то же время, я им не отец. И никогда не пытался им стать. Я всегда уважал Брюса, которого считаю невероятным человеком. Если они не захотят меня видеть, я не собираюсь навязываться, но они все хотят, и это здорово».