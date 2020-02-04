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Эштон Катчер рассказал об отношениях с Деми Мур после выхода ее скандальных мемуаров

Удивительно, но Эштон Катчер общается с Деми Мур! И это после того, что она наговорила (и написала) об их 8-летнем браке в своей книге «Наизнанку». А вывалила миру актриса не самые приятные откровения.

В прошлом году Деми Мур выпустила мемуары Inside Out, в которых рассказала обо всех ужасах, которые ей пришлось пережить во время брака с Эштоном Катчером, а именно: потеря ребенка на большом сроке беременности, постоянные измены, секс втроем и алкогольная и наркотическая зависимости.

Катчер комментировать откровения бывшей жены отказывался, ограничившись в Твиттере записью: «Я собирался нажать на кнопку и выдать действительно язвительный твит. Потом я посмотрел на своих сына, дочь и жену и удалил его».

Спустя несколько месяцев затяжного молчания актер все же решил приоткрыть завесу тайны и рассказать, какие же отношения связывают его с экс-женой после выхода книги.

По словам Эштона, между ними тает лед. 

«Мы не тусуемся. Все хорошо, но время вместе не проводим», — заявил Катчер.

Ну, кто бы сомневался.

Также супруг Милы Кунис намекнул, что продолжает общаться с дочерьми Деми Мур от Брюса Уиллиса Таллулой, Румер и Скаут: «Я любил их и никогда не перестану любить, уважать и желать, чтобы они добились успеха. В то же время, я им не отец. И никогда не пытался им стать. Я всегда уважал Брюса, которого считаю невероятным человеком. Если они не захотят меня видеть, я не собираюсь навязываться, но они все хотят, и это здорово».

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04 февраля 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Эштон Катчер, Деми Мур

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну было бы странно, если бы при наличии новой семьи он тусовался с бывшей. Хотя, дыма без огня не бывает, ходок он ещё тот, может и Миле уже рожек наставил.

  • Ну и молодец, что не стал сразу после выхода книги язвительные посты писать. А сейчас все правильно сказал. Улыбаемся и машем, все хорошие, всем смайлик. И никаких бурных обсуждений.

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