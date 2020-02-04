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Юлия Снигирь сразила подписчиков наповал своими полными отчаяния глазами

Юлия Снигирь поделилась кадрами черно-белой фотосессии. Актриса удивила поклонников своим пронзительным взглядом, который проходит сквозь экран и пробирает до мурашек.

36-летняя актриса в Инстаграме выложила результаты своей фотосессии с Надей Романовой. Знаменитость показала два снимка, которые привели подписчиков в неописуемый восторг.

Снигирь позировала в черном платье с глубоким декольте, обнажившем ее грудь. Впрочем, внимание поклонников привлекло совсем другое — ее необыкновенные глаза.

Действительно, этот пронзительно отчаянный взгляд стал отдельным элементом съемки. «Какие у Вас.. необыкновенные глаза!», «Хорошая работа, реально прям засмотрелся», «Глаза-озера», «Вторая фотография заслуживает отдельного фильма», «Можно утонуть», — отозвались фолловеры.

Поклонники также оценили актерскую работу Юлии в сериале «Новый папа», в котором она снялась вместе с Джудом Лоу и Джоном Малковичем. Сейчас знаменитость улетела в Дублин, где заряжается витамином Д, фотографируясь в лучах зимнего солнца.

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04 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @yuliasnigir, @nadiaros/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Юлия Снигирь

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