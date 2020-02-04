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48-летняя актриса Шеннен Доэрти сообщила, что ей констатировали рак 4 степени

Звезда «Зачарованных» и «Беверли-Хиллз, 90210» рассказала о своем страшном диагнозе в эфире популярной телепрограммы. По словам Шэннен, онкологическое заболевание вернулось к ней после 3-летней ремиссии.
Шэннен Доэрти

4 февраля Шэннен Доэрти стала гостьей программы Good Morning America, где рассказала о том, что сейчас происходит в ее жизни. Как оказалось, артистка, которая с 2015-го по 2017 год боролась с раком молочной железы, а затем сообщила о ремиссии, вновь столкнулась с онкологическим заболеванием. Но на этот раз дела обстоят хуже.

Шэннен призналась: у нее обнаружили рак четвертой степени в прошлом году. Когда она сообщила ведущей, то не смогла сдержать эмоций и расплакалась. По словам звезды, ей было невероятно тяжело и страшно говорить о своей болезни с кем бы то ни было. Особенно с самыми близкими: с любимой родительницей и мужем — фотографом Куртом Исвариенко. 

«Моя мама — невероятно сильный и смелый человек. Таков и мой супруг, но я беспокоюсь за него», — сообщила Шэннен со слезами на глазах.
Брайан Остин Грин, Шэннен Доэрти
Брайан Остин Грин и Шэннен Доэрти

Она добавила, что единственным из ее звездных коллег, с кем она поделилась этой грустной новостью, стал Брайан Остин Грин, сыгравший Дэвида Сильвера в знаменитой телесаге о жизни молодежи в престижном районе Беверли-Хиллз. Звезды с давних пор поддерживают теплые отношения, и, узнав о диагнозе подруги, Брайан заметил, что та всегда может на него положиться.

На днях должен состояться суд между актрисой и страховой компанией State Farm. После того, как в 2018 году ее дом пострадал при пожаре, она пытается добиться от фирмы компенсации за нанесенный урон. Документы о состоянии ее здоровья могли появиться в суде и быстро стать достоянием общественности, так что Шэннен опередила события.

Шэннен Доэрти
«Пусть люди узнают об этом от меня, а не из судебных документов. Я не хочу, чтобы эту информацию переврали», — сообщила актриса.

По словам Доэрти, она не стала отказываться от привычного образа жизни, когда узнала о возвращении своей болезни. Она продолжила сниматься в сериалах и заниматься тем, что ей нравится. «Наша жизнь не заканчивается на этом диагнозе», — твердо сказала актриса.

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04 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, YouTube.com
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Шэннен Доэрти

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ох. Что же... мужества ей. И чуда, конечно.

  • Очень жаль,но скорее всего-это конец.

  • Как же ужасно, я так радовалась её ремиссии. Шеннен сильная, будем держать кулаки

  • Эх, что ж так не везет-то.... может, справится все-таки

  • Очень жаль. Наверно теперь вторая грудь. Желаю ей победы.

  • Ужас, она же победила болезнь, я была рада, что она возвращается к жизни.Неужели эта гадость так глубоко в организме?

  • Пишите правильно, не степени, а стадии.

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