48-летняя актриса Шеннен Доэрти сообщила, что ей констатировали рак 4 степени

Звезда «Зачарованных» и «Беверли-Хиллз, 90210» рассказала о своем страшном диагнозе в эфире популярной телепрограммы. По словам Шэннен, онкологическое заболевание вернулось к ней после 3-летней ремиссии.

4 февраля Шэннен Доэрти стала гостьей программы Good Morning America, где рассказала о том, что сейчас происходит в ее жизни. Как оказалось, артистка, которая с 2015-го по 2017 год боролась с раком молочной железы, а затем сообщила о ремиссии, вновь столкнулась с онкологическим заболеванием. Но на этот раз дела обстоят хуже.

Шэннен призналась: у нее обнаружили рак четвертой степени в прошлом году. Когда она сообщила ведущей, то не смогла сдержать эмоций и расплакалась. По словам звезды, ей было невероятно тяжело и страшно говорить о своей болезни с кем бы то ни было. Особенно с самыми близкими: с любимой родительницей и мужем — фотографом Куртом Исвариенко.

«Моя мама — невероятно сильный и смелый человек. Таков и мой супруг, но я беспокоюсь за него», — сообщила Шэннен со слезами на глазах.

Брайан Остин Грин и Шэннен Доэрти

Она добавила, что единственным из ее звездных коллег, с кем она поделилась этой грустной новостью, стал Брайан Остин Грин, сыгравший Дэвида Сильвера в знаменитой телесаге о жизни молодежи в престижном районе Беверли-Хиллз. Звезды с давних пор поддерживают теплые отношения, и, узнав о диагнозе подруги, Брайан заметил, что та всегда может на него положиться.

На днях должен состояться суд между актрисой и страховой компанией State Farm. После того, как в 2018 году ее дом пострадал при пожаре, она пытается добиться от фирмы компенсации за нанесенный урон. Документы о состоянии ее здоровья могли появиться в суде и быстро стать достоянием общественности, так что Шэннен опередила события.

«Пусть люди узнают об этом от меня, а не из судебных документов. Я не хочу, чтобы эту информацию переврали», — сообщила актриса.

По словам Доэрти, она не стала отказываться от привычного образа жизни, когда узнала о возвращении своей болезни. Она продолжила сниматься в сериалах и заниматься тем, что ей нравится. «Наша жизнь не заканчивается на этом диагнозе», — твердо сказала актриса.