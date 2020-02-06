Напомним, что проблемы со здоровьем у Александры Солдатовой начались еще прошлой осенью. Тогда девушка потеряла сознание во время финального этапа Кубка Вызова в Португалии. Затем ее не взяли в сборную России перед чемпионатом мира в Баку. А всего несколько дней назад девушку не допустили до участия в московском этапе Гран-при.



Поклонники серьезно переживают из-за стресса, которому ежедневно подвергается Александра. Также они обратили внимание на синяки и ушибы, которые неизменно красуются на ногах спортсменки. Woman.ru надеется, что в скором времени Солдатова восстановит здоровье и будет счастлива.