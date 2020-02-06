21-летняя гимнастка Александра Солдатова госпитализирована после попытки самоубийства

Чемпионка мира по художественной гимнастике в срочном порядке была доставлена в больницу. Александра Солдатова, эта очаровательная звезда отечественного спорта, попыталась совершить суицид. 

6 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Александра Солдатова

21-летняя Александра Солдатова считается настоящей звездой отечественной гимнастики. На чемпионатах мира она завоевала три серебряные и одну бронзовую награды. А на чемпионате Европы — три «золота» и четыре «серебра». 

Однако сегодня стало известно, что в жизни успешной спортсменки не все так гладко. Утром 5 февраля гимнастка попыталась покончить жизнь самоубийством. В срочном порядке ее доставили в НИИ Склифосовского со «множественными телесными повреждениями, сделанными при попытке суицида». Также врачи обнаружили, что Александра страдает от булимии. 

«Лайф» связались с тренером спортсменки Анной Дьяченко. Журналисты надеялись пролить свет на ситуацию, однако та отказалась с ними разговаривать. «Без комментариев», — только и сказала она. 

Впрочем, сама Александра уже вышла на связь с публикой. «Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу», — процитировал гимнастку Mash. Сейчас ее состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

...

Александра Солдатова подавала большие надежды в спорте

1 из 9

Напомним, что проблемы со здоровьем у Александры Солдатовой начались еще прошлой осенью. Тогда девушка потеряла сознание во время финального этапа Кубка Вызова в Португалии. Затем ее не взяли в сборную России перед чемпионатом мира в Баку. А всего несколько дней назад девушку не допустили до участия в московском этапе Гран-при. 

Поклонники серьезно переживают из-за стресса, которому ежедневно подвергается Александра. Также они обратили внимание на синяки и ушибы, которые неизменно красуются на ногах спортсменки. Woman.ru надеется, что в скором времени Солдатова восстановит здоровье и будет счастлива. 

Комментарии

16
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Видно, что с ее фигурой ей трудно. Незря в художку всегда отбирали тонких, звонких и прозрачных. В каждом спорте свои возможности: стаер не станет спринтером, и наоборот, поэтому , если не получается, надо найти в себе силы уйти и жить дальше. Найти себе интересную профессию, еще молодая, и всё получится.
  • Этот случай только только подтверждает истину: большой спорт - зло.
  • Правильно сделала Загитова, всего добилась и ушла. Чтобы потом не позориться и не скатиться ниже 3-ки лидеров
  • Красивая девушка. В гимнастике девушки как на подбор. .Булемия часто сомровождается стрессами, дипрессией и суицидами. Главное чтобы ей не подорвали здоровье в психушке.
  • Искалеченные тела и души, вот что стоит за этими золотыми медалями ((( жаль девушку, очень красивая
  • Она немаленького роста, видимо, тяжело держать вес. Здоровья ей, в том числе душевного.
  • Проклятое РПП! Бедные спортсмены... Липницкая и т.д. А Солдатова выиграла уже всё что можно, пора завязывать со спортом и есть по-нормальному. Что за жизнь?
  • ужасно..такая красавица
  • бедная девочка. я не удивлена, что у нее РПП. этот спорт калечит людей
  • Спорт жесток. Скорейшего выздоровления девушке и моральных сил выкарабкаться из депрессии

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633