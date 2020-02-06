21-летняя Александра Солдатова считается настоящей звездой отечественной гимнастики. На чемпионатах мира она завоевала три серебряные и одну бронзовую награды. А на чемпионате Европы — три «золота» и четыре «серебра».
Однако сегодня стало известно, что в жизни успешной спортсменки не все так гладко. Утром 5 февраля гимнастка попыталась покончить жизнь самоубийством. В срочном порядке ее доставили в НИИ Склифосовского со «множественными телесными повреждениями, сделанными при попытке суицида». Также врачи обнаружили, что Александра страдает от булимии.
«Лайф» связались с тренером спортсменки Анной Дьяченко. Журналисты надеялись пролить свет на ситуацию, однако та отказалась с ними разговаривать. «Без комментариев», — только и сказала она.
Впрочем, сама Александра уже вышла на связь с публикой. «Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу», — процитировал гимнастку Mash. Сейчас ее состояние оценивается врачами как удовлетворительное.
Напомним, что проблемы со здоровьем у Александры Солдатовой начались еще прошлой осенью. Тогда девушка потеряла сознание во время финального этапа Кубка Вызова в Португалии. Затем ее не взяли в сборную России перед чемпионатом мира в Баку. А всего несколько дней назад девушку не допустили до участия в московском этапе Гран-при.
Поклонники серьезно переживают из-за стресса, которому ежедневно подвергается Александра. Также они обратили внимание на синяки и ушибы, которые неизменно красуются на ногах спортсменки. Woman.ru надеется, что в скором времени Солдатова восстановит здоровье и будет счастлива.
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