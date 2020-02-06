«Он был как опухоль, которая питалась мною»: что известно о единственном сыне Брижит Бардо, чье рождение стало ее кошмаром

Звезда французского кино Брижит Бардо вырастила единственного сына Николя. Вот только актриса на самом деле не испытывала никаких нежных чувств по отношению к своему наследнику. Как же сложилась судьба мальчика, лишенного материнской любви?

Брижит Бардо

Все знают о безграничной любви Брижит Бардо к животным, особенно к собакам. Она всегда любила повторять, что они лучше людей. И, похоже, даже лучше ее единственного сына, к которому француженка не испытывала особых чувств с самого его рождения.

Свадьба Жака Шарье и Брижит Бардо в 1959 году

В книге «Инициалы Б. Б.» актриса писала, что не настолько сильно любила актера и кинопродюсера Жака Шарье, чтобы всерьез думать о совместной жизни с ним. Но и оставаться одной с ребенком на руках она боялась. Брижит без стеснения рассказала, что пыталась любыми способами прервать нежелательную беременность. Сделать аборт она не могла, ведь во Франции они были запрещены до 1975 года.



Вся надежда актрисы оставалась на врача, готового сделать ей подпольную операцию. Но она так и не нашла того, кто осмелился бы взяться за ее случай, какие бы суммы она ни предлагала.

В конце концов, Брижит смирилась и принялась готовиться к появлению малыша на свет. Ей пришлось нелегко, ведь фотографы дневали и ночевали на улице Мизерикорд, где жила звезда. В результате она была вынуждена прятаться в своей квартире за закрытыми ставнями.

Когда Брижит предложили сыграть в фильме «Истина», она была вне себя от радости, ведь роль была трагедийной и могла благотворно повлиять на дальнейшее развитие карьеры. Но ее новоиспеченный супруг Жак пришел в ярость и пытался запретить ей сниматься в кино. Мужчина порвал сценарий и запер Брижит в ее комнате. Тогда к ней и пришли самые пугающие мысли, и она схватилась за упаковку снотворного.

«Я хотела освободиться — во всех смыслах этого слова, — хотела и не могла, будучи пленницей моего слишком известного имени и собственнической натуры Жака, пленницей моего тела, моего лица, моего ребенка», — писала Бардо о том роковом дне, когда она проглотила все имевшиеся таблетки.

Красавица неделю балансировала между жизнью и смертью, но все-таки выкарабкалась после попытки самоубийства. Тем временем, отношения с Жаком Шарье становились все хуже.

Чтобы спокойно гулять в Булонском лесу, Брижит купила себе несколько черных париков. Но, снимая их, она замечала темные корни своих знаменитых белокурых локонов, и это ужасно ее расстраивало. Когда актриса попыталась отправиться в салон красоты, муж преградил ей дорогу. Жак запретил ей покидать дом, а в ответ на возражения ударил с такой силой, что Брижит не удержалась на ногах и стукнулась о дверцу стенного шкафа.

Отправиться в больницу актриса не могла, журналисты одолевали ее ради нескольких кадров, так что родильный покой было решено оборудовать прямо в квартире!

Брижит Бардо с супругом Жаком Шарье и сыном Николя

Когда малыш Николя появился на свет 11 января 1960-го, мать попросила немедленно забрать его:

«Я отвергала моего ребенка! Он был как опухоль, которая питалась мною, которую я носила в моем разбухшем теле и так долго ждала благословенной минуты, когда меня наконец избавят от нее».

Старый друг Брижит Жером Бриерр предложил ей сделать несколько красивых фотографий с маленьким сыном, и она нехотя согласилась. По крайней мере так ей было бы проще избавиться от фотографов. Она не хотела кормить Николя грудью, и сам вид малыша напоминал Брижит о тех ужасных днях и месяцах, которые ей пришлось пережить.

Сами Фрей и Брижит Бардо

Брижит закрутила бурный роман со своим партнером по фильму «Истина» Сами Фреем, что в конечном итоге и привело к разводу с Жаком Шарье. При этом малыша Николя оставили на попечение сестры экс-супруга Брижит. Она переживала, что ребенок будет травмирован ветреностью своей мамы, поэтому решила, что мальчику будет лучше с тетей.



В 12 лет Николя приехал погостить к матери. Однако она отказалась оставить его на обед, сославшись на то, что в доме будет множество гостей. Домой он вернулся весь в слезах.

Николя Шарье на модном показе

Они не раз пытались наладить отношения, но долго идиллия не длилась. Николя изучал в университете экономику, занимался игрой на фортепьяно, сочинял музыку и делал аранжировки. Заметив высокого красивого молодого человека, Пьер Карден пригласил его в качестве манекенщика.

Николя Шарье

Николя познакомился с норвежкой Анне-Лин Бьеркан, которая подрабатывала моделью, и закрутил с ней роман. Их отношения развивались стремительно, и молодые люди решили пожениться. Но Николя не пригласил на свадьбу свою знаменитую маму, и за это Брижит сильно на него обиделась.

Поженившись, супруги переехали в Осло. Там сейчас они и живут, основной деятельностью Николя стали компьютерные технологии. Они с супругой Анне-Лин вырастили двух красавиц-дочерей: Анну Камиллу и Теа Жозефину. Более того, Николя уже стал дедушкой!

Брижит Бардо

«Николя носит в себе глубокую рану. Наши отношения, хоть мы и близки с сыном уже много лет, страдают от недостатка повседневной близости и взаимопонимания», — говорила Брижит.

За публикацию откровенных мемуаров экс-супруг и сын подали на нее в суд и получили денежную компенсацию. Неудивительно, что ее отношения с единственным наследником по-прежнему далеки от идеала.