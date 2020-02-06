6 февраля свой день рождения празднует Константин Эрнст. Генеральному директору Первого канала исполнилось 59 лет. Именинник ведет закрытый образ жизни и не сидит в соцсетях. В интервью Tatler супруга Софья даже назвала его «чемпионом по закрытости», и с ней сложно не согласиться.
В Инстаграме Софьи Эрнст тоже не стоит искать откровений, в основном он используется для анонсов проектов, в которых она принимает участие. 31-летняя актриса крайне редко публикует в Сети что-то личное, но в честь дня рождения мужа решила сделать пусть и небольшое, но исключение.
6 февраля супруга продюсера поделилась их совместным фото. Судя по всему, снимок был сделан на светском мероприятии. Константин Львович уверенно смотрит в кадр, а Софья крепко взяла его под руку. Вместо большого трогательного текста актриса написала всего два красноречивых символа #1 и добавила несколько сердечек.
«Смотрю на вас — душа радуется», «Вы очень похожи друг на друга», «Такая красивая пара!», «Какие вы счастливые! Без слов понятно», — отозвались поклонники Софьи.
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