6 февраля свой день рождения празднует Константин Эрнст. Генеральному директору Первого канала исполнилось 59 лет. Именинник ведет закрытый образ жизни и не сидит в соцсетях. В интервью Tatler супруга Софья даже назвала его «чемпионом по закрытости», и с ней сложно не согласиться.

В Инстаграме Софьи Эрнст тоже не стоит искать откровений, в основном он используется для анонсов проектов, в которых она принимает участие. 31-летняя актриса крайне редко публикует в Сети что-то личное, но в честь дня рождения мужа решила сделать пусть и небольшое, но исключение.