За три дня до «Оскара» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и другие звезды повеселились на дне рождения известной голливудской модницы

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон снова радуют поклонников сериала «Друзья» своим совместным выходом — на этот раз знаменитости встретились на 38-м дне рождения Сары Фостер. Кто не знает, это дочь знаменитого музыканта Дэвида Фостера, актриса и известная голливудская модница.
Вечеринка хоть и была голливудской, но больше напоминала посиделки старых приятелей. Никакого дресс-кода — все были одеты весьма расслабленно. 55-летняя Кортни, например, появилась в джемпере светло-зеленого оттенка и брюках в тонкую полоску.
50-летняя Энистон предпочла более игривый образ. Знаменитость надела черный жакет, облегающие кожаные брюки и ботинки на платформе.
На всех фотографиях Дженнифер задумчиво потирает подбородок. Уж не знаем, что она там задумала, но со стороны выглядит забавно.
Среди гостей вечера также были замечены Деми Мур, Антонио Бандерас и его экс-супруга Мелани Гриффит.
Кейт Хадсон приехала на вечеринку в, пожалуй, самом затейливом наряде. Актриса выбрала шелковую пижаму Happy x Nature цвета морской волны и клетчатый пиджак.