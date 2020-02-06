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Жан-Поль Готье объяснил, почему считает русских мужчин некрасивыми

Жан-Поль Готье вынес приговор российским мужчинам. По мнению французского модельера, их нельзя назвать красивыми. И этому у него есть объяснение.

Легендарный французский кутюрье в Москве! Сначала он пришел на передачу «Вечерний Ургант», где рассказал о своей работе и покрасовался перед камерой вместе с Иваном Ургантом. Потом Жан-Поль Готье встретился с Ольгой Бузовой и подписался на то, чтобы создать костюмы для ее нового концертного шоу.

А позже месье Готье посетил, пожалуй, самое главное и народное шоу нашей страны — «Модный приговор». И вынес не самый утешительный вердикт русским мужчинам.

Александр Васильев и Жан-Поль Готье
Александр Васильев и Жан-Поль Готье

Дизайнер отметил красоту русских женщин: «Я считаю, что две страны в мире создают красавиц. Это Россия и Бразилия». А вот парни его не впечатляют от слова совсем: «Я поражен, что в России так много красавиц и такие прекрасные манекенщицы, и не вижу ни одного красивого манекенщика».

И у Готье есть объяснение этому феномену: «Потому что русские мужчины ''мачистые'', а женщины стараются нравитьcя. Поэтому они красивые».

Что ж, с легендарным кутюрье, который ввел в моду тельняшки и сделал бодипозитив модным тогда, когда про него еще никто не слышал, мы спорить не будем. А вы что скажете?

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06 февраля 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, YouTube.com
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Жан Поль Готье

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • он прав!!!!самые некрасивые в мире это русские,ну и русские женщины тоже страшные

  • Если он считает русских мужчин некрасивыми, че он тогда Бузовой комплименты делал?

  • Гость

    он прав!!!!самые некрасивые в мире это русские,ну и русские женщины тоже страшные

    Скорее, затрапезные и неухоженные в обшей массе. Сегодня без машины пришлось ехать в один из подмосковных городов, так в аатобусе стоял такой запах...смесь перегара и вони. Теперь вещи стираю.

  • Ну вот, теперь второй после Карла. И просто в точку. Наши неухоженные, страдающие дурновкусием. Страшные шмотки, ужасная прическа. Если жена или подруга не приодела, то туши свет. Это притом, что уже куча и одежды, и барбершопов. Просто культуры нет. Хорошо выглядят только те, у кого деньги есть. А у простаков нет мотивации

  • Гость

    он прав!!!!самые некрасивые в мире это русские,ну и русские женщины тоже страшные

    да!!! а самые красивые такие как Богомолов и Ванечка Ургант!!! А мой идеал - Кобзон.

  • Гость

    он прав!!!!самые некрасивые в мире это русские,ну и русские женщины тоже страшные

    Вы правы. Но это неважно, их уже так мало осталось.

  • Гость

    Если он считает русских мужчин некрасивыми, че он тогда Бузовой комплименты делал?

    принял ее за монгола.

  • Полностью согласна! И даже не только в одежде и умении привести себя в порядок, наши мужчины в принципе некрасивые, черты лица некрасивые и у многих животы, распускают себя..

  • Не знаю... В России бываю и вижу разных. И очень много типично русских мужчин. Такие мишки))). Настоящие мужчины. Они не вылизанные, как немецкие, но зато спокойные, уверенные в себе. Просто не наряжаются особо и к возрасту не особо спортивные.И парней много красивых вижу. Он на себкя пусть лучше посмотрит.

  • Гость

    да!!! а самые красивые такие как Богомолов и Ванечка Ургант!!! А мой идеал - Кобзон.

    Игорь Верник тоже красивый, и Собчак с Мороз, Лариса Долина (Кудельман по папе) и Лия Ахеджакова - наши все красивые.

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