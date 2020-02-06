Жан-Поль Готье объяснил, почему считает русских мужчин некрасивыми

Жан-Поль Готье вынес приговор российским мужчинам. По мнению французского модельера, их нельзя назвать красивыми. И этому у него есть объяснение.

Легендарный французский кутюрье в Москве! Сначала он пришел на передачу «Вечерний Ургант», где рассказал о своей работе и покрасовался перед камерой вместе с Иваном Ургантом. Потом Жан-Поль Готье встретился с Ольгой Бузовой и подписался на то, чтобы создать костюмы для ее нового концертного шоу.

А позже месье Готье посетил, пожалуй, самое главное и народное шоу нашей страны — «Модный приговор». И вынес не самый утешительный вердикт русским мужчинам.

Александр Васильев и Жан-Поль Готье

Дизайнер отметил красоту русских женщин: «Я считаю, что две страны в мире создают красавиц. Это Россия и Бразилия». А вот парни его не впечатляют от слова совсем: «Я поражен, что в России так много красавиц и такие прекрасные манекенщицы, и не вижу ни одного красивого манекенщика».

И у Готье есть объяснение этому феномену: «Потому что русские мужчины ''мачистые'', а женщины стараются нравитьcя. Поэтому они красивые».

Что ж, с легендарным кутюрье, который ввел в моду тельняшки и сделал бодипозитив модным тогда, когда про него еще никто не слышал, мы спорить не будем. А вы что скажете?