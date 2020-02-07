7 февраля Анита Цой празднует 49-летие. В честь этого события певица выпустила свой новый клип на песню #vGoLove. Причем это не просто видеоролик, это настоящий «лирико-драматический кинороман» — короткометражный фильм с элементами автобиографии звезды.

Цой не скрывала, что в основе песни и клипа лежат личные чувства и переживания, о которых так откровенно она рассказывает впервые. Одно время им с супругом было трудно достичь взаимопонимания.