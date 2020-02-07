7 февраля Анита Цой празднует 49-летие. В честь этого события певица выпустила свой новый клип на песню #vGoLove. Причем это не просто видеоролик, это настоящий «лирико-драматический кинороман» — короткометражный фильм с элементами автобиографии звезды.
Цой не скрывала, что в основе песни и клипа лежат личные чувства и переживания, о которых так откровенно она рассказывает впервые. Одно время им с супругом было трудно достичь взаимопонимания.
Два непростых характера то и дело сталкивались в нешуточных баталиях. И вместо того, чтобы мыть посуду, певица ее била. А когда приходило время накрывать на стол, Анита запросто могла его сломать. Путь к компромиссу, взаимному пониманию часто бывал непростым, но два любящих человека его всегда находили.
Такая история требовала особенного режиссера, и Анита выбрала КВН-щика, стендапера и автора комедийных роликов Карена Арутюнова. Кстати, это была его первая драматическая работа.
И если с выбором режиссера все решилось быстро, то во время отбора актеров на главные роли артистка практически довела съемочную группу до белого каления. Она искала образы, ночами составляла списки из совершенно разных, и даже противоречивых претендентов. И видеть кого-то иного она не хотела.
«Или снимаются те, кого выбираю я, либо не снимается никто», — категорично заявила Анита.
Даты съемок переносились и срывались несколько раз. Но певица на компромиссы не шла. Она ждала своих актеров. В итоге, ей удалось собрать на площадке ансамбль, который абсолютно точно и убедительно смог воплотить основную идею фильма. Главные женские роли исполнили Екатерина Волкова и Настасья Самбурская. Мужские образы воплотили Маркус Рива и Сергей Комаров.
Работа над трюком стала настоящим испытанием для актрисы Екатерины Волковой. По сценарию, ее героиня должна при помощи тросов взлететь с балкона. На съемочной площадке выяснилось, что Волкова боится высоты.
Актриса призналась, что случайно услышала разговор Аниты с режиссером: «Полетит как миленькая! Я же летала в телевизионных шоу и в своих клипах. Что, Катя хуже? Справится! Если что, подтолкну».
Услышав эти слова, Екатерина поняла, что спорить с Анитой, давить на жалость и упрашивать отказаться от важной сцены бессмысленно. Оставалось одно — шагнуть в небо. В итоге Волкова настолько увлеклась полетами, что к концу съемок ее было не остановить.
В новом фильме #vGoLove появляется и сама Анита Цой. Но на этот раз она не исполнительница главной роли, а рассказчица истории своей жизни, которая с высоты питерской крыши наблюдает за драмами героев, так похожих на нас.
Анита, с днем рождения!
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