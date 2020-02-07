Анита Цой представила драматический кинороман в день своего рождения

7 февраля Анита Цой отмечает день рождения. В свой праздник звезда приготовила для поклонников красивый подарок. Певица представляет большую премьеру нового короткометражного автобиографического проекта — лирико-драматический кинороман #vGoLove. 

7 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Анита Цой, Настасья Самбурская

7 февраля Анита Цой празднует 49-летие. В честь этого события певица выпустила свой новый клип на песню #vGoLove. Причем это не просто видеоролик, это настоящий «лирико-драматический кинороман» — короткометражный фильм с элементами автобиографии звезды.

Цой не скрывала, что в основе песни и клипа лежат личные чувства и переживания, о которых так откровенно она рассказывает впервые. Одно время им с супругом было трудно достичь взаимопонимания. 

Два непростых характера то и дело сталкивались в нешуточных баталиях. И вместо того, чтобы мыть посуду, певица ее била. А когда приходило время накрывать на стол, Анита запросто могла его сломать. Путь к компромиссу, взаимному пониманию часто бывал непростым, но два любящих человека его всегда находили. 

Анита Цой, Карен Арутюнов
Анита Цой и Карен Арутюнов

Такая история требовала особенного режиссера, и Анита выбрала КВН-щика, стендапера и автора комедийных роликов Карена Арутюнова. Кстати, это была его первая драматическая работа. 

И если с выбором режиссера все решилось быстро, то во время отбора актеров на главные роли артистка практически довела съемочную группу до белого каления. Она искала образы, ночами составляла списки из совершенно разных, и даже противоречивых претендентов. И видеть кого-то иного она не хотела. 

«Или снимаются те, кого выбираю я, либо не снимается никто», — категорично заявила Анита.

Даты съемок переносились и срывались несколько раз. Но певица на компромиссы не шла. Она ждала своих актеров. В итоге, ей удалось собрать на площадке ансамбль, который абсолютно точно и убедительно смог воплотить основную идею фильма. Главные женские роли исполнили Екатерина Волкова и Настасья Самбурская. Мужские образы воплотили Маркус Рива и Сергей Комаров.

Екатерина Волкова, Анита Цой и Маркус Рива

Работа над трюком стала настоящим испытанием для актрисы Екатерины Волковой. По сценарию, ее героиня должна при помощи тросов взлететь с балкона. На съемочной площадке выяснилось, что Волкова боится высоты.

Актриса призналась, что случайно услышала разговор Аниты с режиссером: «Полетит как миленькая! Я же летала в телевизионных шоу и в своих клипах. Что, Катя хуже? Справится! Если что, подтолкну».

Услышав эти слова, Екатерина поняла, что спорить с Анитой, давить на жалость и упрашивать отказаться от важной сцены бессмысленно. Оставалось одно — шагнуть в небо. В итоге Волкова настолько увлеклась полетами, что к концу съемок ее было не остановить.

Анита Цой

В новом фильме #vGoLove появляется и сама Анита Цой. Но на этот раз она не исполнительница главной роли, а рассказчица истории своей жизни, которая с высоты питерской крыши наблюдает за драмами героев, так похожих на нас. 

Анита, с днем рождения!

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