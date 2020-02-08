Как коронавирус затронул семью Ксении Собчак

Вечером 7 февраля Ксения Собчак приняла участие в съемках «Вечернего Урганта». Для появления в студии телеведущая, которая сама совсем скоро дебютирует на Первом канале, выбрала костюм Yana Dress, обнаживший ее плечи. Строгий образ завершило массивное колье Ulyana Sergeenko.
Говорили о многом. В том числе и сыне Ксении. Иван Ургант восхитился успехами трехлетнего Платона — в этом году мальчик впервые встал на лыжи. К тому же, судя по видео в Инстаграме Собчак, он отлично знает цифры и буквы. Гордая мама заявила, что «Платон недавно научился считать до 10 не только по-английски и по-русски, но и по-китайски».
«Сейчас Платон ждет Линдси, которая, к сожалению, застряла в Пекине. Это его учительница по китайскому языку. Надеемся, у нее все хорошо, и она к нам все-таки приедет», — рассказала Собчак.
Ургант спросил, зачем малышу учить второй иностранный язык, на что Ксения ответила: «Ну ты представляешь, маленький белобрысый голубоглазый мальчик что-то поет по-китайски. Это же чистый Сорокин!»
Журналистка добавила, что хочет, чтобы сын вырос умным: «В отличие от меня он сможет быть и красивым, и умным одновременно».
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