Как коронавирус затронул семью Ксении Собчак

Ксения Собчак стала новой гостьей вечернего шоу Ивана Урганта. В студии Первого канала телеведущая рассказала о воспитании трехлетнего сына Платона и призналась, что коронавирус косвенно коснулся и ее семьи.

8 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Вечером 7 февраля Ксения Собчак приняла участие в съемках «Вечернего Урганта». Для появления в студии телеведущая, которая сама совсем скоро дебютирует на Первом канале, выбрала костюм Yana Dress, обнаживший ее плечи. Строгий образ завершило массивное колье Ulyana Sergeenko.

Говорили о многом. В том числе и сыне Ксении. Иван Ургант восхитился успехами трехлетнего Платона — в этом году мальчик впервые встал на лыжи. К тому же, судя по видео в Инстаграме Собчак, он отлично знает цифры и буквы. Гордая мама заявила, что «Платон недавно научился считать до 10 не только по-английски и по-русски, но и по-китайски».

«Сейчас Платон ждет Линдси, которая, к сожалению, застряла в Пекине. Это его учительница по китайскому языку. Надеемся, у нее все хорошо, и она к нам все-таки приедет», — рассказала Собчак.

Ургант спросил, зачем малышу учить второй иностранный язык, на что Ксения ответила: «Ну ты представляешь, маленький белобрысый голубоглазый мальчик что-то поет по-китайски. Это же чистый Сорокин!»

...

Ксения Собчак рассказала об академических успехах трехлетнего сына

1 из 10

Журналистка добавила, что хочет, чтобы сын вырос умным: «В отличие от меня он сможет быть и красивым, и умным одновременно».

Теги

Комментарии

3
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • Ну и молодец:) Детей надо развивать - это всем известно.
  • Этой лишь бы попиариться)
  • Надо ей сочувствовать? Или завидовать? Или что?

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633