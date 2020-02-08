Как коронавирус затронул семью Ксении Собчак

Вечером 7 февраля Ксения Собчак приняла участие в съемках «Вечернего Урганта». Для появления в студии телеведущая, которая сама совсем скоро дебютирует на Первом канале, выбрала костюм Yana Dress, обнаживший ее плечи. Строгий образ завершило массивное колье Ulyana Sergeenko.

Говорили о многом. В том числе и сыне Ксении. Иван Ургант восхитился успехами трехлетнего Платона — в этом году мальчик впервые встал на лыжи. К тому же, судя по видео в Инстаграме Собчак, он отлично знает цифры и буквы. Гордая мама заявила, что «Платон недавно научился считать до 10 не только по-английски и по-русски, но и по-китайски».