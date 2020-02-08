Не принцесса, а королева! Пелагея вышла на сцену в короне

На следующий день после заявления о травле в СМИ певица вернулась к концертной деятельности и сделала это крайне эффектно. Пелагея предстала в королевской тиаре, пышном платье и с обезоруживающей улыбкой. Красота!

7 февраля Пелагея жестко прокомментировала «скандальные новости» о своем разводе с Иваном Телегиным. По словам певицы, ее заказали и намеренно травят в СМИ, чтобы получить контроль над финансами хоккеиста. На кадрах, опубликованных в Инстаграме, видно, что вся эта ситуация задевает знаменитость, но она готова бороться.

Спустя сутки после заявления 33-летняя певица поделилась снимками с концерта. Пелагея предстала в образе русской царицы. «Кремлевский Дворец. День Науки. (Торжественная Церемония награждения молодых ученых). В ожидании выхода на сцену», — лаконично подписала фотографии звезда.

Подписчики не могли налюбоваться Пелагеей в величественной тиаре, украшенной камнями, и пышном платье с декольте. «Настоящая русская красавица! Пелагеюшка, так держать! Мы тебя ценим и любим!», «Наряд королевский!», «Царица во Дворце!»