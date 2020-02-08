«Знакомьтесь, наш c Янисом сын»: Анна Седокова рассказала о пополнении в семье

В Инстаграме влюбленной пары появилось множество трогательных фото и видео с новым членом семьи. Анна призналась, что они прошли большой и сложный путь, но сейчас все отлично — «сын» направляется домой!

Анна Седокова поделилась радостной новостью — они с Янисом завели собаку! Пара давно собиралась взять щенка, но все никак не получалось. По словам Анны, однажды они выбрали пса в приюте, но когда собирались его забрать, выяснилось, что питомцу уже нашли хозяев.

После этого возлюбленные решили завести собаку определенной породы, и 7 февраля мечта воплотилась в жизнь. «Знакомьтесь, наш c Янисом сын Мамба», — сообщила певица.

Седокова отметила, что они очень его ждали и прошли сложный путь, прежде чем поприветствовать нового члена большой семьи. Щенок летел 12 часов в самолете, а из-за правил транспортировки животных все это время Мамба провел в багажном отделении.

«У нас начинается новая страница в жизни, и наша семья становится больше! И обещаю вам, это только начало. Люблю тебя, Янис, сильно-сильно! Самое важное для — меня видеть счастье в твоих глазах», — эмоционально заявила певица.

1 2 3 ... 10 Анна Седокова и Янис Тимма завели собаку

Некоторых поклонников смутило, что американские булли выглядят как бойцовские собаки, а заводчики даже называют их «бодибилдерами» из-за их мускулистого сложения. Анна ответила, что при выборе породы «семейность стояла на первом месте», и уверила, что булли отлично ладят с детьми и другими животными.