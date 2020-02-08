«Знакомьтесь, наш c Янисом сын»: Анна Седокова рассказала о пополнении в семье

Анна Седокова поделилась радостной новостью — они с Янисом завели собаку! Пара давно собиралась взять щенка, но все никак не получалось. По словам Анны, однажды они выбрали пса в приюте, но когда собирались его забрать, выяснилось, что питомцу уже нашли хозяев.
После этого возлюбленные решили завести собаку определенной породы, и 7 февраля мечта воплотилась в жизнь. «Знакомьтесь, наш c Янисом сын Мамба», — сообщила певица.
Седокова отметила, что они очень его ждали и прошли сложный путь, прежде чем поприветствовать нового члена большой семьи. Щенок летел 12 часов в самолете, а из-за правил транспортировки животных все это время Мамба провел в багажном отделении.
Некоторых поклонников смутило, что американские булли выглядят как бойцовские собаки, а заводчики даже называют их «бодибилдерами» из-за их мускулистого сложения. Анна ответила, что при выборе породы «семейность стояла на первом месте», и уверила, что булли отлично ладят с детьми и другими животными.