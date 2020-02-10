Накануне родов Оксана Самойлова начала худеть от волнения

Оксана Самойлова наслаждается жизнью в Майами, куда она перебралась вместе с супругом Джиганом и тремя дочерьми, и готовится к появлению на свет нового члена их большой семьи.
В своем новом посте в Инстаграме Самойлова рассказала о том, как переносит последние дни перед родами: врачи сообщили, что она должна родить в феврале. К удивлению поклонников Оксана сообщила, что, в отличие от многих беременных девушек, которые набирают вес, начала его терять.
По словам Оксаны, за время беременности она набрала всего лишь 10 килограммов. Если взглянуть на нее со спины, то можно и не заметить, что она находится в интересном положении. Несмотря на тревогу, Самойлова сохраняет позитивный настрой и не жалуется на самочувствие. Не так давно она переживала из-за аллергии, но, судя по всему, эта проблема теперь не так сильно сказывается на ее настроении.
В комментариях многие отметили цветущий вид Оксаны, ее радостную улыбку и присущий супруге рэпера оптимизм. Фолловеры решили, что ей очень идет беременность, и пожелали Самойловой легких родов.