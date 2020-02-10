Накануне родов Оксана Самойлова начала худеть от волнения

Оксана Самойлова собирается родить Джигану четвертого ребенка уже в феврале. Незадолго до дня Х супруга рэпера призналась, что начала стремительно терять вес от волнения.

Оксана Самойлова наслаждается жизнью в Майами, куда она перебралась вместе с супругом Джиганом и тремя дочерьми, и готовится к появлению на свет нового члена их большой семьи.

В своем новом посте в Инстаграме Самойлова рассказала о том, как переносит последние дни перед родами: врачи сообщили, что она должна родить в феврале. К удивлению поклонников Оксана сообщила, что, в отличие от многих беременных девушек, которые набирают вес, начала его терять.

«Я и сама волнуюсь. Аж начала худеть перед родами. За последние пару недель у меня минус пару кг, хотя должно быть, естественно, наоборот», — поведала бизнесвумен.

По словам Оксаны, за время беременности она набрала всего лишь 10 килограммов. Если взглянуть на нее со спины, то можно и не заметить, что она находится в интересном положении. Несмотря на тревогу, Самойлова сохраняет позитивный настрой и не жалуется на самочувствие. Не так давно она переживала из-за аллергии, но, судя по всему, эта проблема теперь не так сильно сказывается на ее настроении.

В комментариях многие отметили цветущий вид Оксаны, ее радостную улыбку и присущий супруге рэпера оптимизм. Фолловеры решили, что ей очень идет беременность, и пожелали Самойловой легких родов.