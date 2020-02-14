Принц Уильям и Кейт Миддлтон берут незапланированный отпуск по уважительной причине

Поклонники считают Кембриджей одними из самых трудолюбивых представителей британской королевской семьи. Стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон собираются взять отпуск, ведь из-за напряженного графика у них совсем нет времени, чтобы видеться с детьми.

14 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Кейт Миддлтон, принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям с начала года работают не покладая рук. На их график не повлиял ни «Мегзит», ни скандал с принцем Эндрю, ни развод Питера Филлипса — Кембриджи как ни в чем не бывало выполняли свои королевские обязанности. Но теперь даже Уильяму и Кэтрин понадобился отдых.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи

Издание RadarOnline сообщило, что супруги решили взять перерыв, чтобы побыть с детьми, пока у Джорджа и Шарлотты идут каникулы в школе. Напомним, в 2019 году единственная дочь Кембриджей впервые села за парту. Да и малыш Луи, которого считают настоящим «маминым любимчиком», наверняка скучает по родителям, ведь они часто отсутствуют.

Скорее всего супруги вместе с детьми уедут в свой загородный дом Anmer Hall в Норфолке, где и проведут несколько дней в тиши и покое.

Некоторые поклонники подумали, что на решение супругов повлияли недавние действия герцога и герцогини Сассекских. Ведь принц Гарри не скрывал, что в первую очередь складывает с себя королевские полномочия, потому что хочет больше времени проводить с женой и сыном.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям решили уйти в отпуск
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Добавим, что, пока Кембриджи выполняют королевские обязанности, принц Гарри тоже не сидит на месте. Недавно он выступил на саммите по альтернативным инвестициям, где рассказал, что в течение 7 лет посещал сеансы психотерапии, так как трагическая гибель матери оставила глубокий шрам на его сердце.

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Комментарии

1
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  • Совершенно не понятно, почему они постоянно отсутствуют и редко видятся с детьми, если их мероприятия по пальцам пересчитать можно.

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