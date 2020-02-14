Принц Уильям и Кейт Миддлтон берут незапланированный отпуск по уважительной причине

Кейт Миддлтон и принц Уильям с начала года работают не покладая рук. На их график не повлиял ни «Мегзит», ни скандал с принцем Эндрю, ни развод Питера Филлипса — Кембриджи как ни в чем не бывало выполняли свои королевские обязанности. Но теперь даже Уильяму и Кэтрин понадобился отдых.
Издание RadarOnline сообщило, что супруги решили взять перерыв, чтобы побыть с детьми, пока у Джорджа и Шарлотты идут каникулы в школе. Напомним, в 2019 году единственная дочь Кембриджей впервые села за парту. Да и малыш Луи, которого считают настоящим «маминым любимчиком», наверняка скучает по родителям, ведь они часто отсутствуют.
Скорее всего супруги вместе с детьми уедут в свой загородный дом Anmer Hall в Норфолке, где и проведут несколько дней в тиши и покое.
Некоторые поклонники подумали, что на решение супругов повлияли недавние действия герцога и герцогини Сассекских. Ведь принц Гарри не скрывал, что в первую очередь складывает с себя королевские полномочия, потому что хочет больше времени проводить с женой и сыном.
Добавим, что, пока Кембриджи выполняют королевские обязанности, принц Гарри тоже не сидит на месте. Недавно он выступил на саммите по альтернативным инвестициям, где рассказал, что в течение 7 лет посещал сеансы психотерапии, так как трагическая гибель матери оставила глубокий шрам на его сердце.
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