Принц Уильям и Кейт Миддлтон берут незапланированный отпуск по уважительной причине

Издание RadarOnline сообщило, что супруги решили взять перерыв, чтобы побыть с детьми, пока у Джорджа и Шарлотты идут каникулы в школе. Напомним, в 2019 году единственная дочь Кембриджей впервые села за парту. Да и малыш Луи, которого считают настоящим «маминым любимчиком», наверняка скучает по родителям, ведь они часто отсутствуют.

Скорее всего супруги вместе с детьми уедут в свой загородный дом Anmer Hall в Норфолке, где и проведут несколько дней в тиши и покое.

Некоторые поклонники подумали, что на решение супругов повлияли недавние действия герцога и герцогини Сассекских. Ведь принц Гарри не скрывал, что в первую очередь складывает с себя королевские полномочия, потому что хочет больше времени проводить с женой и сыном.