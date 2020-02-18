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На показе Burberry Ирина Шейк выглядела полной и недовольной

34-летняя модель обычно удивляет нас своей неувядающей красотой и идеальными формами. В этот раз знаменитость предстала в, мягко скажем, странном аутфите, который сделал ее полнее, а чересчур серьезное лицо завершило непривычный образ.

Никого не удивило, что 34-летняя модель стала звездой показа своего друга Риккардо Тиши, однако наряд, в котором Шейк вышла на подиум, вызвал множество вопросов. 

Ирина появилась в черном трикотажном платье с принтом в виде звезды и ботильонах, визуально укоротившими ее бесконечные ноги. К тому же из-за горизонтальных линий икры супермодели стали выглядеть толще.

Черный капор акцентировал внимание на лице Шейк, которое выглядело так, словно она чем-то недовольна. И вообще складывается впечатление, что Ирина поправилась. Но ведь мы знаем, что это не так!

Впрочем, после показа Шейк облачилась в мини-платье и дала жару на афтепати. Ирина исполнила горячий танец с элементами тверка в окружении друзей, которые хлопали и подбадривали супермодель восхищенными возгласами.

Показ Burberry прошел под живую музыку. Так, на сцену в этот вечер поднялись известные французские пианистки Катя и Мариэль Лабек, а также венесуэльская певица и продюсер Арка, известная своей работой с Бьорк, Канье Уэстом и FKA Twigs.

Тиши назвал осенне-зимнюю коллекцию «Воспоминания». Вечером 17 февраля на подиуме было представлено множество интерпретаций знаменитого клетчатого принта. Компанию Ирине Шейк составили Кендалл Дженнер и сестры Хадид, а в первом ряду сидели Наоми Кэмпбелл, Кейт Бланшетт и Хантер Шафер.

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18 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Ирина Шейк

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Матрёна

  • Ну вообще, какой ужас.

  • При всей симпатии к Ирине, для меня она не подиумная модель, на, фото да шикарная, на показах всегда любовалась Наоми Кэмпбелл, вот где грация)

  • Пляски вызвали отвращение, ноги как столбы.

  • Кошмар какой. Что за онучи ей на ноги намотали, мрак. Утолстили ноги в два раза. Платок похоронный напялили. Убили совсем ее. Я смотрела видео. В движении Ирка чуть лучше смотрится, чем на фото, и она таки самурай в смысле выдержки. Прошла красиво, несмотря на то, что явно понимала, как выглядит во всем этом. Но в целом жуть жуткая, конечно (((

  • Хорошо еще всяких панцирей, осьминогов , водорослей не нацепили. Однажды на моделей половые женские губы налепили. Нда...

  • Это работа, на показах и не такое уродство можно на моделях увидеть. Что сказали, то и надела.Она же не в магазин в таком виде пошла)

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