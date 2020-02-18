На показе Burberry Ирина Шейк выглядела полной и недовольной

34-летняя модель обычно удивляет нас своей неувядающей красотой и идеальными формами. В этот раз знаменитость предстала в, мягко скажем, странном аутфите, который сделал ее полнее, а чересчур серьезное лицо завершило непривычный образ.

Никого не удивило, что 34-летняя модель стала звездой показа своего друга Риккардо Тиши, однако наряд, в котором Шейк вышла на подиум, вызвал множество вопросов.

Ирина появилась в черном трикотажном платье с принтом в виде звезды и ботильонах, визуально укоротившими ее бесконечные ноги. К тому же из-за горизонтальных линий икры супермодели стали выглядеть толще.

Черный капор акцентировал внимание на лице Шейк, которое выглядело так, словно она чем-то недовольна. И вообще складывается впечатление, что Ирина поправилась. Но ведь мы знаем, что это не так!

Впрочем, после показа Шейк облачилась в мини-платье и дала жару на афтепати. Ирина исполнила горячий танец с элементами тверка в окружении друзей, которые хлопали и подбадривали супермодель восхищенными возгласами.

Показ Burberry прошел под живую музыку. Так, на сцену в этот вечер поднялись известные французские пианистки Катя и Мариэль Лабек, а также венесуэльская певица и продюсер Арка, известная своей работой с Бьорк, Канье Уэстом и FKA Twigs.

1 2 3 ... 12 Ирина Шейк появилась в наряде, который сделал ее полнее

Тиши назвал осенне-зимнюю коллекцию «Воспоминания». Вечером 17 февраля на подиуме было представлено множество интерпретаций знаменитого клетчатого принта. Компанию Ирине Шейк составили Кендалл Дженнер и сестры Хадид, а в первом ряду сидели Наоми Кэмпбелл, Кейт Бланшетт и Хантер Шафер.