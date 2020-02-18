«Мы пошли на такую меру»: футболист Вячеслав Малафеев и его жена разрешили 16-летней бунтарке-дочери съехать в съемную квартиру

Старшая дочь футболиста Вячеслава Малафеева вошла в тот самый возраст — переходный. Девочка постоянно конфликтует с родителями.

18 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Ксения Малафеева, 16-летняя дочь Вячеслава Малафеева и Екатерины Комяковой, в последнее время стала игнорировать семейные правила и совсем отбилась от рук. Девочка решила, что ей на время будет лучше съехать в съемную квартиру. И родители согласились на этот непростой шаг.

«У нас в семье есть определенные правила, которые нужно соблюдать. Например, не ругаться матом, поскольку это разлагает среду вокруг. Ходить в школу, делать домашние задания, найти какое-то увлечение по душе. Я не знаю, как вы справляетесь с переходным возрастом детей, но мы пошли на такую меру», — заявила Екатерина в инстаграм-историях.

Оказалось, что Ксения живет одна уже несколько дней и пока даже вроде справляется с самостоятельной жизнью, но родители все равно часто ее навещают — мало ли что. 

«Я бы хотела, чтобы нас на время оставили в покое с этой ситуацией. Мы ее обязательно решим, и я об этом расскажу. Просто Ксюше нужно пожить отдельно, чтобы понять, какие ошибки в поведении она допускает. Мы всегда находимся с ней рядом», — отметила Екатерина.

...
Вячеслав Малафеев пережил страшную трагедию
1 из 9

Напомним, супруга Вячеслава Малафеева — не биологическая мать Ксении и ее брата Максима. Первая жена футболиста погибла в автокатастрофе в Санкт-Петербурге. Евгений женился второй раз, и Екатерина официально оформила опекунство над старшими детьми супруга. А вскоре Комякова родила сына Алекса.

Теги

Комментарии

1
под именем
  • Все комментарии
  • Посмотрела инстаграм этой девочки - волосы просто дыбом становятся! Что-то в воспитании пошло не так.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633