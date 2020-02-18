Ксения Малафеева, 16-летняя дочь Вячеслава Малафеева и Екатерины Комяковой, в последнее время стала игнорировать семейные правила и совсем отбилась от рук. Девочка решила, что ей на время будет лучше съехать в съемную квартиру. И родители согласились на этот непростой шаг.



«У нас в семье есть определенные правила, которые нужно соблюдать. Например, не ругаться матом, поскольку это разлагает среду вокруг. Ходить в школу, делать домашние задания, найти какое-то увлечение по душе. Я не знаю, как вы справляетесь с переходным возрастом детей, но мы пошли на такую меру», — заявила Екатерина в инстаграм-историях.