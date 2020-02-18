Ксения Малафеева, 16-летняя дочь Вячеслава Малафеева и Екатерины Комяковой, в последнее время стала игнорировать семейные правила и совсем отбилась от рук. Девочка решила, что ей на время будет лучше съехать в съемную квартиру. И родители согласились на этот непростой шаг.
«У нас в семье есть определенные правила, которые нужно соблюдать. Например, не ругаться матом, поскольку это разлагает среду вокруг. Ходить в школу, делать домашние задания, найти какое-то увлечение по душе. Я не знаю, как вы справляетесь с переходным возрастом детей, но мы пошли на такую меру», — заявила Екатерина в инстаграм-историях.
Оказалось, что Ксения живет одна уже несколько дней и пока даже вроде справляется с самостоятельной жизнью, но родители все равно часто ее навещают — мало ли что.
«Я бы хотела, чтобы нас на время оставили в покое с этой ситуацией. Мы ее обязательно решим, и я об этом расскажу. Просто Ксюше нужно пожить отдельно, чтобы понять, какие ошибки в поведении она допускает. Мы всегда находимся с ней рядом», — отметила Екатерина.
Напомним, супруга Вячеслава Малафеева — не биологическая мать Ксении и ее брата Максима. Первая жена футболиста погибла в автокатастрофе в Санкт-Петербурге. Евгений женился второй раз, и Екатерина официально оформила опекунство над старшими детьми супруга. А вскоре Комякова родила сына Алекса.
Комментарии1