Евгения Феофилактова сама купила себе квартиру в Москве и не скрывает, что спускает огромные суммы на одежду

Сильная и независимая Евгения Феофилактова все делает сама: и зарабатывает деньги, и тратит их. На днях экс-невеста Маджида Гиагиа призналась, что купила квартиру в Москве.

«Для меня самое дорогое, что у меня есть – это квартира. Я приобрела ее без всякой помощи. Но стоимость ее говорить не хочу», — призналась бывшая участница «Дома-2» в беседе с изданием Teleprogramma.pro.