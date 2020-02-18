Евгения Феофилактова сама купила себе квартиру в Москве и не скрывает, что спускает огромные суммы на одежду

Сильная и независимая Евгения Феофилактова все делает сама: и зарабатывает деньги, и тратит их. На днях экс-невеста Маджида Гиагиа призналась, что купила квартиру в Москве.
«Для меня самое дорогое, что у меня есть – это квартира. Я приобрела ее без всякой помощи. Но стоимость ее говорить не хочу», — призналась бывшая участница «Дома-2» в беседе с изданием Teleprogramma.pro.
Также Евгения рассказала и о том, что тратит безумные деньги на покупку одежды: «Я даже сегодня нашопилась на огромную сумму. Это у меня болезнь. Шмотки – это обычные вещи. Я никогда не предавала им ценности. Конечно, много трачу денег на одежду».
Ах, Женя, настоящая девочка — как и все мы, она лечит разбитое сердце шопингом и салонами красоты. Напомним, совсем недавно Феофилактова в очередной раз рассталась со своим возлюбленным, бизнесменом Маджидом Гиагиа.
Мужчина после расставания улетел в Лондон с таинственной Анной модельной внешности, которую он «искал всю жизнь». «Меня переполняет радость, ведь мы очень похожи внутренне. У нас не возникает ссор и недоразумений. Больше не хочу ничего говорить и что-то делать напоказ. Счастье должно быть тихим», — рассказывал бизнесмен.
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