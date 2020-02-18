Первый монобрендовый бутик Sandro открылся в Санкт-Петербурге

Бренд Sandro открыл свой первый бутик в Петербурге. В помещении площадью 167 м² представлена весенне-летняя коллекция, в которой смешались французский шик и индийские мотивы.
Героиней новой коллекции Sandro стала парижанка, влюбленная в свой город, но ищущая вдохновение в Дели. Она питает нежные чувства к парижским бульварам 1990-х и играет с буржуазными установками прошлого, отсылающими к колониальным временам.
Эта девушка выбирает твидовые комплекты, блейзеры, украшенные золотой вышивкой, и культовые бежевые тренчи, усложненные плиссировкой.
Она обожает поплин и полоску, носит объемные платья и женственные рубашки, а также вареные джинсы и кружева. Ей нравится добавлять спортивные элементы, например, джемпер с V-образным вырезом.
Традиционный образ Sandro, в котором уживаются шик и консерватизм, в новом сезоне дизайнеры дополнили оттенками национального колорита —воспоминаниями о ярком индийском лете.
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