Первый монобрендовый бутик Sandro открылся в Санкт-Петербурге

В Северной столице по адресу Большой проспект П.С. 57/1 распахнул свои двери монобрендовый бутик Sandro. В ассортименте представлены все главные новинки сезона.

18 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Sandro весна/лето 2020

Бренд Sandro открыл свой первый бутик в Петербурге. В помещении площадью 167 м² представлена весенне-летняя коллекция, в которой смешались французский шик и индийские мотивы.

Sandro весна/лето 2020

Героиней новой коллекции Sandro стала парижанка, влюбленная в свой город, но ищущая вдохновение в Дели. Она питает нежные чувства к парижским бульварам 1990-х и играет с буржуазными установками прошлого, отсылающими к колониальным временам.

Sandro весна/лето 2020

Эта девушка выбирает твидовые комплекты, блейзеры, украшенные золотой вышивкой, и культовые бежевые тренчи, усложненные плиссировкой.

Sandro весна/лето 2020

Она обожает поплин и полоску, носит объемные платья и женственные рубашки, а также вареные джинсы и кружева. Ей нравится добавлять спортивные элементы, например, джемпер с V-образным вырезом.

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Sandro весна/лето 2020
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Традиционный образ Sandro, в котором уживаются шик и консерватизм, в новом сезоне дизайнеры дополнили оттенками национального колорита —воспоминаниями о ярком индийском лете. 

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