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В Сети ополчились на Алиссу Милано, которая обвинила Россию в гибели населения Сирии

47-летняя Алисса Милано в последнее время стала настоящим общественным деятелем. Она освещает социальные проблемы и на этот раз затронула тему Сирии. По мнению актрисы, сирийские дети страдают из-за бомбежек России. 

Алисса Милано занимается просветительской деятельностью и регулярно затрагивает в своих соцсетях актуальные общественные проблемы. Она участвует в акциях протеста, комментирует политические новости и призывает подписчиков активно выражать свою гражданскую позицию. 

18 февраля звезда поделилась своим мнением относительно в ситуации в Сирии.

Новый пост Алиссы Милано
Новый пост Алиссы Милано

«Свыше 850 000 мирных жителей пытаются избежать жестокой войны в Сирии. Подавляющее большинство составляют женщины и дети. Малыши замерзают до смерти. Они пытаются сбежать от российских и сирийских бомб», — заявила Милано и пригласила фолловеров ознакомиться с отчетом о жертвах непростой ситуации в стране. 

Далеко не все согласились с позицией актрисы. В комментариях к посту развернулась дискуссия похлеще «гага-чата». 

Американские, сирийские и российские пользователи Сети схлестнулись, обсуждая заявление Алиссы. «От российских бомб? Насколько я знаю, Россия помогает Сирии», — задалась вопросом наша соотечественница. Другая англоязычная подписчица отозвалась так: «США первые атаковали Сирию и устроили хаос. Турция, Иордания и Европа приняли под защиту миллионы беженцев. Америка лишь отправляет военные дроны и солдат, чтобы убить больше людей». 

Многие посоветовали актрисе оценивать ситуацию, исходя из реальных фактов, а не следуя пропаганде СМИ. 

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18 февраля 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото @milano_alyssa/Instagram, Getty Images
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Алисса Милано

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Бесит, когда наши и зарубежные звёзды начинают вещать с умным видом о международных отношениях. Ей Богу, лучше сходили бы в спортзал и ... опу подкачали, пользы больше было бы.

  • Все правильно она написала.

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Гость 2020-02-11 08:36:00
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Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
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