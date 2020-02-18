В Сети ополчились на Алиссу Милано, которая обвинила Россию в гибели населения Сирии

47-летняя Алисса Милано в последнее время стала настоящим общественным деятелем. Она освещает социальные проблемы и на этот раз затронула тему Сирии. По мнению актрисы, сирийские дети страдают из-за бомбежек России.

Алисса Милано занимается просветительской деятельностью и регулярно затрагивает в своих соцсетях актуальные общественные проблемы. Она участвует в акциях протеста, комментирует политические новости и призывает подписчиков активно выражать свою гражданскую позицию.



18 февраля звезда поделилась своим мнением относительно в ситуации в Сирии.

Новый пост Алиссы Милано

«Свыше 850 000 мирных жителей пытаются избежать жестокой войны в Сирии. Подавляющее большинство составляют женщины и дети. Малыши замерзают до смерти. Они пытаются сбежать от российских и сирийских бомб», — заявила Милано и пригласила фолловеров ознакомиться с отчетом о жертвах непростой ситуации в стране.



Далеко не все согласились с позицией актрисы. В комментариях к посту развернулась дискуссия похлеще «гага-чата».

1 2 3 ... 10 Алиссу Милано можно смело назвать общественным деятелем

Американские, сирийские и российские пользователи Сети схлестнулись, обсуждая заявление Алиссы. «От российских бомб? Насколько я знаю, Россия помогает Сирии», — задалась вопросом наша соотечественница. Другая англоязычная подписчица отозвалась так: «США первые атаковали Сирию и устроили хаос. Турция, Иордания и Европа приняли под защиту миллионы беженцев. Америка лишь отправляет военные дроны и солдат, чтобы убить больше людей».



Многие посоветовали актрисе оценивать ситуацию, исходя из реальных фактов, а не следуя пропаганде СМИ.