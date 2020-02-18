Экс-муж Эвелины Бледанс Александр Семин стал отцом во второй раз

Александр Семин, экс-супруг Эвелины Бледанс и отец ее «особенного» сына, стал папой во второй раз. Дочь Веру мужчине подарила его новая супруга Марина Ментусова.

В конце прошлого года бывший муж актрисы Эвелины Бледанс женился на новой возлюбленной, которую зовут Марина Ментусова. Мужчина не скрывает своего вновь обретенного семейного счастья, так что и радостную новость о рождении ребенка он тоже утаивать не стал.

На днях Александр и Марина стали родителями — в одной из московских клиник девушка родила дочь, которой дали имя Вера.

Радостной новостью молодая мать поделилась на своей странице в Инстаграме. «14 февраля обрело смысл», — подписала трогательное фото Марина.

Ментусова рассказывала, что беременность была отнюдь не легкой, а самочувствие оставляло желать лучшего. «Справки, анализы, покупки, взаимодействие с врачами, роддомом, курсы подготовки к родам — у беременных правда много забот, требующих больших ресурсов и сил. Это помимо нагрузки на организм, меняющегося гормонального фона и всяких других радостей в виде токсикоза, изжоги. Стереотип о том, что беременность — исключительно счастье и удовольствие, далек от истины», — рассказывала Марина.

1 2 3 ... 8 Эвелина Бледанс и Александр Семин поженились в 2010 году

Для Александра, напомним, Вера стала вторым ребенком. Вместе с Эвелиной мужчина воспитывает сына Семена, который родился с синдромом Дауна.

Бледанс рассказывала, что она рассталась с Александром без ссор и скандалов. Имущество они тоже не делили: Семин все оставил экс-супруге, а также настоял на том, что будет выплачивать довольно существенные алименты.