Экс-муж Эвелины Бледанс Александр Семин стал отцом во второй раз

В конце прошлого года бывший муж актрисы Эвелины Бледанс женился на новой возлюбленной, которую зовут Марина Ментусова. Мужчина не скрывает своего вновь обретенного семейного счастья, так что и радостную новость о рождении ребенка он тоже утаивать не стал.
На днях Александр и Марина стали родителями — в одной из московских клиник девушка родила дочь, которой дали имя Вера.
Радостной новостью молодая мать поделилась на своей странице в Инстаграме. «14 февраля обрело смысл», — подписала трогательное фото Марина.
Ментусова рассказывала, что беременность была отнюдь не легкой, а самочувствие оставляло желать лучшего. «Справки, анализы, покупки, взаимодействие с врачами, роддомом, курсы подготовки к родам — у беременных правда много забот, требующих больших ресурсов и сил. Это помимо нагрузки на организм, меняющегося гормонального фона и всяких других радостей в виде токсикоза, изжоги. Стереотип о том, что беременность — исключительно счастье и удовольствие, далек от истины», — рассказывала Марина.
Для Александра, напомним, Вера стала вторым ребенком. Вместе с Эвелиной мужчина воспитывает сына Семена, который родился с синдромом Дауна.
Бледанс рассказывала, что она рассталась с Александром без ссор и скандалов. Имущество они тоже не делили: Семин все оставил экс-супруге, а также настоял на том, что будет выплачивать довольно существенные алименты.