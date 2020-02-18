С 2020-го Кейт Миддлтон стала активно заниматься темой воспитания детей — в будущем это позволит Великобритании достичь большего благополучия и процветания. Пока принц Уильям говорит о важности психологического здоровья взрослого населения, его супруга «зрит в корень» — и призывает сограждан ответственно относиться к благополучию своих детей.
В феврале герцогиня Кембриджская путешествовала по стране, встречалась с сотрудниками и подопечными центров по раннему развитию, обсуждала трудности при воспитании малышей с обычными мамами.
В завершении благотворительного тура Кейт записала видеообращение к подписчикам, которое опубликовала в Инстаграме 18 февраля.
«Родители и опекуны находятся в центре воспитания следующего поколения, и поэтому я чувствую необходимость услышать их мысли, узнать их взгляды и то, как мы все можем им помочь. Вот почему я запустила проект ''5 больших вопросов''. Мы посетили Уэльс, Северную Ирландию, Шотландию и Англию. Я очень рада, что свыше 200 000 человек приняли участие в моем опросе», — поделилась Миддлтон.
Фолловеры с большим удовольствием посмотрели ролик и отметили, что Кейт очень уверенно держалась перед камерой. Поклонники герцогини Кембриджской обратили внимание, что она становится все более раскрепощенной, смелой и активной. «Как чудесно наблюдать ваш внутренний рост», «Моя будущая королева», «Идеальная», — поддержали Кейт Миддлтон пользователи Сети.
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