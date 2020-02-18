В завершении благотворительного тура Кейт записала видеообращение к подписчикам, которое опубликовала в Инстаграме 18 февраля.



«Родители и опекуны находятся в центре воспитания следующего поколения, и поэтому я чувствую необходимость услышать их мысли, узнать их взгляды и то, как мы все можем им помочь. Вот почему я запустила проект ''5 больших вопросов''. Мы посетили Уэльс, Северную Ирландию, Шотландию и Англию. Я очень рада, что свыше 200 000 человек приняли участие в моем опросе», — поделилась Миддлтон.

