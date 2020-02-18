Храбрая сердцем: в своем новом видеообращении Кейт Миддлтон восхищает уверенностью, которой раньше не было

18 февраля герцогиня Кембриджская сделала своим фолловерам настоящий подарок: она записала видеообращение, в котором рассказала о важности воспитания детей и объяснила, почему так воодушевлена своим проектом «5 больших вопросов».

18 февраля 2020 · Текст: · Фото:

С 2020-го Кейт Миддлтон стала активно заниматься темой воспитания детей — в будущем это позволит Великобритании достичь большего благополучия и процветания. Пока принц Уильям говорит о важности психологического здоровья взрослого населения, его супруга «зрит в корень» — и призывает сограждан ответственно относиться к благополучию своих детей. 

В феврале герцогиня Кембриджская путешествовала по стране, встречалась с сотрудниками и подопечными центров по раннему развитию, обсуждала трудности при воспитании малышей с обычными мамами. 

В завершении благотворительного тура Кейт записала видеообращение к подписчикам, которое опубликовала в Инстаграме 18 февраля. 

«Родители и опекуны находятся в центре воспитания следующего поколения, и поэтому я чувствую необходимость услышать их мысли, узнать их взгляды и то, как мы все можем им помочь. Вот почему я запустила проект ''5 больших вопросов''. Мы посетили Уэльс, Северную Ирландию, Шотландию и Англию. Я очень рада, что свыше 200 000 человек приняли участие в моем опросе», — поделилась Миддлтон.

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Фолловеры с большим удовольствием посмотрели ролик и отметили, что Кейт очень уверенно держалась перед камерой. Поклонники герцогини Кембриджской обратили внимание, что она становится все более раскрепощенной, смелой и активной. «Как чудесно наблюдать ваш внутренний рост», «Моя будущая королева», «Идеальная», — поддержали Кейт Миддлтон пользователи Сети. 

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Комментарии

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  • Мне даже представить трудно, как её морально прессуют. Мимика затравленного человека
  • У нее правый глаз дергается😱😱😱 а ведь это лучшая версия из отснятого
  • Судя по интонациям, она смысла сказанного вообще не понимает, тупо зачитывает, как робот. И как же она старо выглядит! Может, из-за худобы? Ей бы щечки небольшие, лучше было бы, а то как череп, обтянутый кожей🙈💀
  • Катюха пиарится изо всех сил.
  • Нервная, зажатая, задерганная!!!! Что с нею сделали?((( я помню ее на свадьбе, здоровую и спокойную. А сейчас это комок комплексов и выглядит на 50+((((
  • Очень уверенный лоб в гармошку.
  • всего 200 000 ответили, как то маловато, я думала там вся страна и содружества в придачу это обсуждают
  • Где вы там уверенность увидели, нервничает она очень перед камерой
  • Маркл ушла, Кейт стала увереннее

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