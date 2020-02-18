Брэд Питт требует, чтобы экс-возлюбленный Дженнифер Энистон не смел к ней приближаться

Брэд Питт, по слухам, вклинился в коварный план Джона Майера по очередному соблазнению Дженнифер Энистон. Экс-возлюбленный актрисы пытался снова обратить на себя ее внимание. Не вышло!

18 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Дженнифер Энистон — лакомый кусочек. Она красивая, успешная, богатая и веселая (так, по крайней мере, говорят все ее друзья и знакомые). Неудивительно, что Брэд Питт осознал ошибку молодости и теперь вздыхает по своей экс-супруге. И не он один...

Много лет назад Энистон закрутила роман с певцом Джоном Майером, который ожидаемо закончился ничем, — они друг другу категорически не подходили, и это было очевидно абсолютно всем. Однако влечение — штука таинственная, и музыкант и актриса встречались, не реагируя на окружающих.

Вскоре они расстались, а Джон потом даже говорил про Джен гадости — мол, она постоянно ноет, что популярность «Друзей» сошла на нет, а скоро и она станет никому не нужна.

Теперь же, когда Джон вдруг понял, что Энистон снова сближается с Питтом, он прозрел — как можно было потерять такую женщину? Так что недавно Майер, как сообщил анонимный инсайдер, подстроил «неожиданную» встречу с Дженнифер, но и тут его ждал облом.

Звезда «Друзей», конечно, была рада видеть экс-бойфренда, но в непринужденной беседе заявила, что сейчас очень счастлива от того, что происходит у нее с Питтом. Это очень ударило по эго кантри-певца.

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Дженнифер Энистон — женщина идеальная
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О встрече, как сообщил тот же инсайдер, узнал Брэд. И ему такой расклад не понравился. «Питт заявил Джону, что тот должен немедленно отступить от Джен», — отметил аноним. И Майеру пришлось это сделать, ведь «Брэд очень влиятельная фигура как в кино, так и в музыке. Одно слово, сказанное в правильное ухо, и Майер может распрощаться с карьерой».

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Комментарии

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  • Ну, вот! Пришло время Эннистон! Наконец губки трубочкой и придыхание перестали быть интересны мужчинам и начали ценить простых, земных женщин с качествами личности,а не образом.
  • Голивуд!))
  • Статья полный бред
  • Бред сам в курсе, что что то требует от бывших ухажеров своей бывшей жены?

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