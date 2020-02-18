Брэд Питт требует, чтобы экс-возлюбленный Дженнифер Энистон не смел к ней приближаться

Вскоре они расстались, а Джон потом даже говорил про Джен гадости — мол, она постоянно ноет, что популярность «Друзей» сошла на нет, а скоро и она станет никому не нужна.

Теперь же, когда Джон вдруг понял, что Энистон снова сближается с Питтом, он прозрел — как можно было потерять такую женщину? Так что недавно Майер, как сообщил анонимный инсайдер, подстроил «неожиданную» встречу с Дженнифер, но и тут его ждал облом.

Звезда «Друзей», конечно, была рада видеть экс-бойфренда, но в непринужденной беседе заявила, что сейчас очень счастлива от того, что происходит у нее с Питтом. Это очень ударило по эго кантри-певца.