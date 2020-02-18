Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Елена Ханга высмеяла обвинения Даны Борисовой в том, что наводила на нее порчу с помощью магии вуду

Дана Борисова устроила настоящий переполох в Сети, неожиданно обвинив Елену Хангу в том, что та применяла против нее темную магию. Экс-ведущая ток-шоу «Принцип домино» вскоре ответила своей коллеге.
Елена Ханга, Елена Старостина, Дана Борисова
Елена Старостина, Елена Ханга и Дана Борисова

На днях Дана Борисова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». Там телеведущая сделала неожиданное признание. По словам блондинки, ее коллега Елена Ханга обладает магическим даром.

Более того, экс-ведущая шоу «Принцип домино» якобы использовала свои сверхспособности против Даны и делала ее куклу вуду, так как во время съемок между звездами разгорелось нешуточное соперничество.

Елена Ханга, Дана Борисова
Дана Борисова и Елена Ханга

Елена была удивлена, услышав откровения Даны. Она прокомментировала странные высказывания коллеги и заверила, что никакой темной магией не владеет. 

«Она со мной фотографировалась в обнимку и потом выкладывала в соцсетях снимки. Она эту историю придумала еще десять лет назад. Ну подумайте сами. Если вы считаете, что я на вас порчу навожу, вы ко мне подойдете? Будете со мной целоваться, а потом размещать фотографии в Инстаграме? Если бы у меня были сверхспособности, то я бы работала не на телевидении. Я зарабатывала бы совсем другие деньги», — сообщила Ханга порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, Дана Борисова вела передачу «Принцип домино» с 2005-го по 2006 год. Также соведущими Елены Ханги в разные годы были Елена Ищеева и Елена Старостина.

Перейти к обсуждению 2


18 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @danaborisova_official, @lenakhanga/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, Legion-Media.ru
Теги

Дана Борисова, Елена Ханга

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Всё может быть...

  • Наркота на Дану порчу навела, а не Ханга. Вообще плохому танцору вечно что то мешает, то яйца, то порчу кто навёл.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-11 08:36:00
197
Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями
27 Комментариев
Гость 2020-02-10 14:53:00
176
"...это ягодицы, потому что в них вложено огромное количество труда. Этот труд оправдан, поэтому это любимый труд!» - за гранью. Я понимаю писать так о детях, деле всей жизни, благотворительности. Но о жо - это запредельная деградация.
«Очень стыдно смотреть»: жена миллионера Наталья Давыдова показала свои ягодицы до увлечения спортом
38 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.