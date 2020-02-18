Елена Ханга высмеяла обвинения Даны Борисовой в том, что наводила на нее порчу с помощью магии вуду

Дана Борисова устроила настоящий переполох в Сети, неожиданно обвинив Елену Хангу в том, что та применяла против нее темную магию. Экс-ведущая ток-шоу «Принцип домино» вскоре ответила своей коллеге.

Елена Старостина, Елена Ханга и Дана Борисова

На днях Дана Борисова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». Там телеведущая сделала неожиданное признание. По словам блондинки, ее коллега Елена Ханга обладает магическим даром.



Более того, экс-ведущая шоу «Принцип домино» якобы использовала свои сверхспособности против Даны и делала ее куклу вуду, так как во время съемок между звездами разгорелось нешуточное соперничество.

Дана Борисова и Елена Ханга

Елена была удивлена, услышав откровения Даны. Она прокомментировала странные высказывания коллеги и заверила, что никакой темной магией не владеет.

«Она со мной фотографировалась в обнимку и потом выкладывала в соцсетях снимки. Она эту историю придумала еще десять лет назад. Ну подумайте сами. Если вы считаете, что я на вас порчу навожу, вы ко мне подойдете? Будете со мной целоваться, а потом размещать фотографии в Инстаграме? Если бы у меня были сверхспособности, то я бы работала не на телевидении. Я зарабатывала бы совсем другие деньги», — сообщила Ханга порталу Teleprogramma.pro

Напомним, Дана Борисова вела передачу «Принцип домино» с 2005-го по 2006 год. Также соведущими Елены Ханги в разные годы были Елена Ищеева и Елена Старостина.