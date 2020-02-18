За просмотр деньги платят: как Саша Зверева заработает на своей свадьбе

В скором времени состоится свадьба Саши Зверевой. На днях певица сообщила поклонникам, что, несмотря на «закрытый» формат торжества, у них будет возможность его увидеть. Достаточно только заплатить.

Недавно Саша Зверева сообщила, что отменяет пышную свадьбу, сделав выбор в пользу более скромного торжества, на котором будут присутствовать родные и близкие. В связи с грядущим праздником певица тщательно готовится: ходит в спортзал и посещает сеансы антицеллюлитного массажа.

За пару дней до свадьбы невеста вдруг огорошила фолловеров неожиданным известием: поклонники Саши также в числе приглашенных. И для этого не нужно экстренно бежать за билетами на самолет. Достаточно лишь зарегистрироваться на специальном сайте и приобрести право на просмотр онлайн-трансляции за 500, 1 000 или 1 500 рублей.

«И я просто не могу не пригласить вас, тех, кто был все это время каждый день рядом, спрятать от вас свой лучший день в жизни! Ваше присутствие, поддержка — это лучший подарок для меня!» — сообщила Зверева.

В комментариях нашлись поклонники, готовые сделать любимой звезде такой подарок. Однако некоторых расстроило, что свадьба будет проходить в 3 часа утра по московскому времени, поэтому смотреть торжество в прямом эфире не всем удобно. Впрочем, Саша заверила страждущих, что они смогут увидеть запись трансляции в удобное им время, перейдя по ссылке.

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Не обошлось и без фолловеров, которых неприятно удивило решение певицы «монетизировать» свою свадьбу. «А воздух, которым вы будете дышать в этот день, не продаете? Вот это я понимаю маркетинг, главное, как красиво завернули, все эти слова про любовь и дружбу давно казались мне приторными, а теперь им есть цена, постеснялись бы ее устанавливать», — заметила одна из подписчиц.