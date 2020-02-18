38-летний Вячеслав Манучаров рассказал, что некоторое время назад ему пришлось перенести операцию из-за серьезного заболевания. Актеру диагностировали гинекомастию — это увеличение одной или одновременно двух грудных желез.

Произошло это из-за того, что в свое время актер театра и кино решил кардинально измениться. Вячеслав, который весил 135 килограммов, захотел похудеть и увлекся стероидами.