Вячеславу Манучарову пришлось удалить молочные железы из-за гинекомастии

Красота требует жертв, и Вячеслав Манучаров знает об этом не понаслышке. Оказывается, однажды он увлекся тренажерным залом и стероидами до такой степени, что его грудь увеличилась до внушительных размеров. Пришлось удалять.

18 февраля 2020 · Текст: · Фото:

38-летний Вячеслав Манучаров рассказал, что некоторое время назад ему пришлось перенести операцию из-за серьезного заболевания. Актеру диагностировали гинекомастию — это увеличение одной или одновременно двух грудных желез.

Произошло это из-за того, что в свое время актер театра и кино решил кардинально измениться. Вячеслав, который весил 135 килограммов, захотел похудеть и увлекся стероидами.

«Я был большим мальчиком. Три раза в неделю стабильно хожу в зал, потому что если я перестану это делать, выйду из формы. К сожалению, я заложник этого», — рассказал актер и телеведущий.

Жир уходил, мышцы росли, однако вместе с ними начала увеличиваться и грудь. В какой-то момент все стало критично — грудь больше напоминала женскую.

«Мне пришлось удалить молочные железы. Я понял, что больше колоть никогда ничего не буду, но это факт», — отметил мужчина в беседе с корреспондентом программы «Ты не поверишь!». 

...
Как говорится, ищите женщину!
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Отметим, что гинекомастия доставляет неудобства не только с эстетической точки зрения. Это заболевание существенно повышает риск развития рака молочной железы. 

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