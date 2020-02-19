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Танцы со змеями, свечи, готический рейв: как прошел день рождения Алены Киперман, пока Вера Брежнева танцевала под ноутбук

Алена Гайваненко-Киперман на днях с размахом отметила день рождения. В отличие от скромного праздника Веры Брежневой, вечеринка одесской модели получилась более светской.

Вера Брежнева и Михаил Киперман прожили в браке шесть лет и развелись в 2012-м, когда их общей дочке Саре было три года. Бизнесмен вскоре нашел новую любовь.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
Киперман познакомился с Аленой Гайваненко, красавицей-моделью из Одессы, летом того же года.

В 2014-м он женился на Алене. Свадьба прошла в родном городе Кипермана Днепропетровске по еврейским обычаям в центре «Менора». А позже Гайваненко родила супругу троих детей, сыновей Льва и Бенжамина и дочь Симону.

Интересно, что и Вера, и Алена отмечали дни рождения примерно в одно и то же время. И если Брежнева прраздновала в узком кругу друзей, сама стояла за пультом и отрывалась под Валерия Меладзе, The Prodigy, «Блестящих» и Bomfunk MC’s, то с Аленой все было несколько иначе.

На дне рождения Гайваненко было все, что только может хотеть светская дама: фотографы, гости в вечерних нарядах, иллюзионисты, дорогой фуршет и роскошный интерьер.

Разница между вечеринками нынешней и бывшей жен Кипермана, конечно, колоссальная. Хотя, возможно, Брежнева просто устала от громких мероприятий и захотела отметить по-тихому. 

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19 февраля 2020
Текст Анна Миллионова
Фото @alyonakiperman, @ververa/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Михаил Киперман

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Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
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