Танцы со змеями, свечи, готический рейв: как прошел день рождения Алены Киперман, пока Вера Брежнева танцевала под ноутбук

Вера Брежнева и Михаил Киперман прожили в браке шесть лет и развелись в 2012-м, когда их общей дочке Саре было три года. Бизнесмен вскоре нашел новую любовь.
В 2014-м он женился на Алене. Свадьба прошла в родном городе Кипермана Днепропетровске по еврейским обычаям в центре «Менора». А позже Гайваненко родила супругу троих детей, сыновей Льва и Бенжамина и дочь Симону.
Интересно, что и Вера, и Алена отмечали дни рождения примерно в одно и то же время. И если Брежнева прраздновала в узком кругу друзей, сама стояла за пультом и отрывалась под Валерия Меладзе, The Prodigy, «Блестящих» и Bomfunk MC’s, то с Аленой все было несколько иначе.
На дне рождения Гайваненко было все, что только может хотеть светская дама: фотографы, гости в вечерних нарядах, иллюзионисты, дорогой фуршет и роскошный интерьер.
Разница между вечеринками нынешней и бывшей жен Кипермана, конечно, колоссальная. Хотя, возможно, Брежнева просто устала от громких мероприятий и захотела отметить по-тихому.